Мода циклична? Мировые автоконцерны массово отказываются от сенсоров

Механические элементы управления признаны более безопасными, чем сенсоры

Гигантские сенсорные экраны, обещавшие повысить удобство управления автомобилем, стали источником неудобств для пользователей. Многие водители готовы отказаться от некоторых функций, чтобы вернуть привычные аналоговые кнопки.

Сенсорные технологии начали набирать популярность в середине 2010-х годов и быстро вошли в оснащение автомобилей, включая элементы управления на руле.

Однако использование таких экранов в движении оказалось не таким безопасным, как ожидалось, ведь для работы с тачскринами нужно всецело сосредоточиться, тогда как физические кнопки можно нажимать, не отрывая взгляда от дороги. Это отвлечение может повысить риск аварий.

В ответ на критику производители начали переосмысливать свои подходы к дизайну интерфейсов. Audi уже вернула физические кнопки на пяти своих моделях и намерена обновить интерфейс к декабрю текущего года. Ожидается, что и другие бренды последуют примеру премиум-бренда.

Кроме того, начиная с 2026 года, новые правила EuroNCAP по проверке безопасности автомобилей будут учитывать удобство и правильное расположение органов управления. Модели, которые не будут соответствовать этим критериям, потеряют баллы.

Таким образом, в ближайшем будущем возможен тренд на возвращение аналоговых «крутилок» и кнопок в китайских автомобилях, в то время как сенсорные экраны останутся на старых и бюджетных моделях. История свидетельствует о цикличности моды в автопроме: таким образом, возможно, нас ждет и возвращение мощных 8-цилиндровых моторов.

Источник:  Авто Mail
