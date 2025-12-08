#
Один из самых надежных внедорожников Toyota теперь можно купить и в России
8 декабря
Один из самых надежных внедорожников Toyota теперь можно купить и в России
Цены на амный внедорожник Toyota 4Runner...
В России хотят узаконить электронные права: подробности
8 декабря
В России хотят узаконить электронные права: подробности
Минцифры предложило приравнять электронные...
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
8 декабря
В РФ дорожают машины 2025 года и снижаются скидки на модели предыдущих лет
Аналитик Мосеев: дилеры переписали прайсы на...

Один из самых надежных внедорожников Toyota теперь можно купить и в России

Цены на амный внедорожник Toyota 4Runner начинаются в РФ от 6,2 млн рублей

Легендарный американский рамный внедорожник Toyota 4Runner, многократно признававшийся одним из самых надежных и долговечных автомобилей в мире, появился и в России.

Автомобили поставляются под заказ из США и Канады и продают через крассифайды.

Стартовая цена на новый Toyota 4Runner начинается от 6,2 млн рублей. За эти деньги в комплектации TRD Sport покупатель получит современный 2,4-литровый турбомотор мощностью 278 л.с., восьмиступенчатый автомат и полноценный полный привод с раздаточной коробкой. Из ключевых опций – адаптивная подвеска X-REAS для комфорта на любом покрытии, мультимедиа с Apple CarPlay и Android Auto, а также практичная отделка материалом SofTex.

Сравнимый с ним по размерам китайский Tank 500 в прошлогодних версиях оценивается минимум в 6,8 млн рублей, а более крупный Tank 700 – почти от 8,9 млн рублей.

Наиболее доступное предложение на 4Runner с бензиновым двигателем найдено в Саранске – от 6,19 млн рублей. Более богатые комплектации, такие как Limited с панорамным люком, цифровыми экранами и премиальной аудиосистемой JBL, предлагаются в Краснодаре примерно за 8,5 млн рублей.

Также автомобиль можно заказать в Москве, Самаре и Перми, где цены варьируются от 9,2 до 11 млн рублей.

Для ценителей большей мощности доступна гибридная версия i-Force Max, в которой бензиновый двигатель сочетается с электромотором, выдавая в сумме 326 л.с.

Такой внедорожник можно приобрести, например, в Краснодаре или Самаре, где цена начинается от 9 млн рублей.

Источник:  «Автоновости дня»
Алексеева Елена
Фото:Toyoyta
08.12.2025 
Фото:Toyoyta
