Эксперты подтвердили пользу искусственного интеллекта в российском автобизнесе

Подведены итоги форума «ИИ-революция в автобизнесе – 2025»

4 декабря в Москве прошел форум «ИИ-революция в автобизнесе – 2025». Это первое мероприятие агентства «АВТОСТАТ», посвященное теме искусственного интеллекта. Форум собрал представителей различных сфер автомобильного бизнеса, которые поделились своим опытом применения ИИ на практике и рассказали о его перспективах. Изюминкой мероприятия стал традиционный конкурс IT-решений для автобизнеса, поскольку все самое лучшее оно унаследовало от проводившегося ранее форума «IT-революция».

Для начала основатель коммуникационного агентства MITRA Василий Мельников напомнил, что digital-пространство в автобизнесе пережило несколько революций за последние годы. Оно прошло через печатные СМИ, блогеров и инфлюенсеров, а теперь добралось и до искусственного интеллекта, который позволяет быстро создавать контент. Мельников считает, что сейчас наступило время «хаоса», где нельзя ничего предсказать. Время классического топ-менеджмента уходит и приходит время предпринимателей, которые ищут выходы и гибкие системы, выигрывая на уровне тактики.

«В будущем выиграют не те, кто заменит людей искусственным интеллектом, а те, кто соединят интеллект, человека и алгоритмы», – считает Мария Консманова, основатель кадрового агентства HR-Prof.

По ее мнению, сегодня нужно искать не специалистов, а сотрудников, которые самостоятельно решают задачи и берут на себя ответственность. Смотреть нужно на ценности и мотивацию, не только на опыт, но и на образ мышления. И на это ИИ пока не способен, т.к. он работает по шаблону, по контексту. ИИ не оценивает готовность человека брать ответственность, а помогает описывать вакансию, составлять отчеты, перерабатывать большое количество информации, и здесь его помощь неоценима. Но если им будет пользоваться неграмотный специалист, толку от всех его преимуществ не будет.

О том, как заставить искусственный интеллект работать на автодилера, рассказали управляющие партнеры компании «Советник. Эксперт» Иван Куц и Андрей Лапиков. Они считают, что руководители, которые владеют ИИ, внедряют его в три раза чаще. И пока в компании не появится топ-менеджер, который понимает технологию, то «пилоты» не будут реализованы. Также специалисты уверены: если человек хорошо пишет промпты, то у него в разы больше шансов быть хорошим руководителем. Ведь если человек умеет объяснить задачу искусственному интеллекту, то значит, сможет донести свой запрос и до реального человека.

О применении искусственного интеллекта в лизинге сообщил первый заместитель генерального директора компании «Балтийский лизинг» Антон Сапожков. Он показал видеоролик, который был создан при помощи различных современных программ и технологий. По словам Сапожкова, средняя стоимость такого ролика от маркетингового агентства обошлась бы компании в 2 400 000 рублей, тогда как при помощи ИИ общие затраты составили всего 2 400 рублей, а также 18 часов экспертной работы. То есть в деньгах это в тысячу раз дешевле! Также он добавил, что лизинговые сделки сейчас тоже происходят при помощи ИИ, в том числе заявка на лизинг, одобрение условий сделки и клиента, формирование комплекта документов.

«Цифровой двойник» – один из новых инструментов с использованием искусственного интеллекта. Это динамическая виртуальная копия физического актива или системы, которая объединяет данные из множества источников, моделирует поведение и бизнес-процессы, обучается на исторических данных и позволяет проводить симуляции сценариев без риска для реального бизнеса. Об этом поведал Алексей Костенюк, руководитель направления «Цифровой транспорт» в «СберМобайле». На отдельно взятом примере с таксопарком он показал, как с помощью «цифровых двойников» можно добиваться в корпоративном парке снижения простоев и затрат, а также повышения безопасности и лояльности клиентов. Важно, что интеллектуальный инструмент не заменяет человека, но он переходит в систему поддержки принятия решения человеком. При введении новых данных система выдает сценарий дальнейшего развития событий – без вложения реальных средств позволяет видеть будущие расходы и доходы, экономию и траты.

Тему «цифровых двойников» продолжил и Юрий Висневский, учредитель и сооснователь компании SKAI. Он отметил, что во многих сферах эффективность ИИ-технологий уже приблизилась, а в некоторых и превзошла возможности человека, что отчетливо видно в сфере передвижения транспортных средств. И это только малая часть возможностей, которые открываются перед автобизнесом, считает эксперт.

+33% к конверсии приводит использование ИИ-агентов в чатах. Об этом сообщили руководитель отдела развития цифровых продуктов GWM Алексей Сединкин и сооснователь платформы Reconnect Даниил Первухин. По их мнению, ИИ-агенты снижают затраты на 15-20%, а 60-70% запросов закрываются без оператора. При этом 85% пользователей отмечают, что задачи при помощи ИИ-агентов решаются оперативнее. Также стоит отметить, что чат-бот продает круглосуточно, не теряет лиды и может «говорить как живой». ИИ не заменяет людей, а «увольняет» рутину.

Отделы маркетинга крупных автомобильных брендов нередко используют искусственный интеллект. По словам директора департамента бренд-маркетинга ООО «Джетур Мотор Рус» Юлии Зелепукиной, ИИ помогает брендам Jetour и Soueast получать больше качественных заявок. Если ранее проблема была в непрозрачных и низкоконверсионных лидах, то при помощи чат-бота на 10-20% была увеличена конверсия сайта, на 15-20% произошел рост доли квалифицированных лидов.

Об интеграции искусственного интеллекта в рабочие интерфейсы дилеров рассказал директор по развитию компании «Инфотек» Эдуард Каштанов. Он продемонстрировал, как можно оптимизировать работу дистрибьютора и дилера. Так, есть ИИ-инструмент, который помогает анализировать трафик. Искусственный интеллект обрабатывает запись разговора, переводя его в текстовый формат. Затем он формирует резюме беседы и делает оценку чек-листа, выделяя ключевые моменты и детали разговора. Ежедневно приходит статистика по лидам. Программа подсвечивает те из них, к которым нужно вернуться. Это позволяет экономить более 200 часов в месяц, снижать потери лида на 10-20%, увеличить конверсии лида в продажу на 5-15% и многое другое.

Генеральный директор компании «Открытый финансовый маркетплейс» (Balance Platform) Алексей Бородавин напомнил о проблеме так называемого «бумажного века», которая заключается в необходимости личного присутствия, чтобы получить кредитное предложение на автомобиль. Кроме этого, клиент ранее был вынужден приезжать в салон или разговаривать по телефону. А при подписании договора нередко часть необходимых бумаг терялась или совершались ошибки. Теперь при помощи ИИ-технологий все выглядит совсем иначе: анкета может быть заполнена онлайн с помощью данных из Госуслуг, а уже через пару минут приходят предложения из банков. Документы подписываются легитимно кодом из СМС, а ошибки в документах сведены к минимуму из-за отсутствия человеческого фактора.

Революция начинается не с рынка и технологий, не с IT-инструментов – она начинается в головах людей. С их готовности работать по-новому и воспринимать новые идеи и новые технологии. В этом убежден Андрей Чёриков, владелец IT-компании «Созвездие». Он ярко продемонстрировал, где современные сервисные станции сегодня теряют (или недополучают) свою выручку. Так, в компании создали специальный интерфейс для механиков, который позволяет, перенеся отчетность на планшет, повысить выявление неисправностей. При этом сводный отчет работы механиков позволяет собственнику сервиса видеть, кто из них как работает, т.е. кто выявил больше неисправностей и принес больше денег сервису.

В рамках форума «ИИ-революция в автобизнесе – 2025» состоялся традиционный конкурс IT-решений, который стал уже девятым по счету. Формат конкурса остался прежним: те же 6 минут на презентацию каждого участника и вопросы из зала. Сохранились и критерии для выбора победителей: главное – полезность и эффективность идеи, убедительность спикера. Победителя выбирали всем залом: участникам форума было предложено проголосовать за самую полезную и интересную разработку. В нынешнем году в конкурсе приняли участие 9 новых проектов, а победителем среди них стал «Баланс-Авто» от компании Balance Platform, представленный Алексеем Бородавиным. Суть решения: когда покупатель приезжает в дилерский центр и выбирает автомобиль для покупки, он получает возможность тут же с помощью QR-кода отправить заявку на кредит (ее заполнение занимает около 5 минут) и получает одобрение банка. Кредитный договор подписывается электронно, а параллельно идет процесс подготовки документов менеджерами.