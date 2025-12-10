#
Сколько можно стоять на холостом ходу без вреда для мотора?

Эксперты рекомендуют зимой плавно трогаться уже через пару минут после запуска мотора

Каждую зиму множество автомобилистов, следуя старой привычке, оставляют машину по полчаса работать на холостом ходу, надеясь прогреть двигатель.

Однако для современных автомобилей эта практика не просто бесполезна, но и откровенно вредна, считают эксперты издания Pravda.Ru.

В отличие от старых карбюраторных моделей, нынешние двигатели с электронным управлением выходят на оптимальный режим работы быстрее именно в движении, при плавной нагрузке. Стоя с работающим мотором, машина прогревается гораздо медленнее, что провоцирует повышенное образование влаги, нагара и ведет к ускоренному износу деталей.

Кроме того, длительный холостой ход бесполезно сжигает топливо, ведь на морозе двигатель работает неэффективно.

Многие греют машину для комфорта в салоне, но с этой задачей лучше справляются штатные системы вроде дистанционного запуска или автономного отопителя. Если их нет, эксперты советуют начинать движение плавно уже через несколько минут после запуска, избегая резких ускорений. Это безопаснее для мотора и экономичнее.

Таким образом, забыв про долгий прогрев, действуйте по простому алгоритму: заведите двигатель, пока очищаете стекла и кузов от снега, после чего можно плавно начинать движение.

Мотору не нужно стоять до полного прогрева – он гораздо быстрее и равномернее выйдет на рабочий режим под небольшой нагрузкой в движении. Главное – избегать резких ускорений на первых километрах.

Алексеева Елена
Фото:freepik / teksomolika
Фото:freepik / teksomolika
