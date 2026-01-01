Известная марка выпустит серьезный внедорожник для сверхсложных условий

BAIC выпустит внедорожник BJ81 1 августа 2026 года с ценой от 3,27 млн рублей

Армейский внедорожник BAIC BJ81 будет официально представлен 1 августа 2026 года. Проект BJ81 был анонсирован годом ранее, 1 августа 2025-го.

Он нацелен на военных, любителей внедорожников и энтузиастов бездорожья. BAIC BJ81 в дизайне и концепции напоминает армейский Гелендваген.

BJ81 представляет собой модернизацию BJ80 и разрабатывается по концепции BIP (Build in Public), предусматривающей открытое обсуждение проекта и сбор предложений от пользователей.

Внешний вид новинки выполнен в строгом военном стиле, включая металлические бамперы, электрическую лебедку, крыши с прожекторами и платформу для дронов. Внедорожник способен проходить броды глубиной до 1,3 метра.

В моторной гамме BJ81 сохранятся агрегаты от BJ80 – это турбированные 2,3 и 3,0 литра. Первый двигатель выдает 231 л.с. и работает в паре с 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Второй шестицилиндровый двигатель объемом 3,0 литра имеет мощность 280 л.с. и соединен с 8-ступенчатым автоматом. Полный привод будет входить в стандартную комплектацию.

Для информации: текущий модельный ряд BJ80 2023 года включает три версии, цена которых варьируется от 298 до 398 тысяч юаней (что эквивалентно 3,27-4,27 миллионов рублей).

