Почему даже с банальной ОРВИ нельзя садиться за руль? Ответ юриста

Автоюрист Славнов: лекарства от простуды могут вызвать сонливость за рулем

В России существует список медикаментов, использование которых несовместимо с управлением автомобилем.

Это касается не только наркотиков и психотропных средств, но и различных лекарств, угнетающих нервную систему, в том числе лекарств от простуды. Об этом сообщил автоюрист Дмитрий Славнов. Он рекомендовал в период болезни воздержаться от вождения, чтобы избежать ситуации, когда водитель может уснуть за рулем.

В перечне запрещенных к употреблению препаратов значится, например, корвалол, поскольку содержит фенобарбитал, который относится к наркотическим веществам. Славнов также отметил, что даже обычные препараты от простуды могут представлять опасность для водителей. Если у водителя будут обнаружены запрещенные вещества, это может повлечь за собой лишение прав на срок до двух лет и штраф в размере 45 тысяч рублей.

Инспектор ГАИ способен распознать подозрительное состояние водителя по внешним признакам и при необходимости отправить его в медучреждение для проведения анализа крови. Славнов пояснил, что ограничения связаны не с желанием ограничить движение водителей, а с тем, что лекарства могут вызвать быстрое засыпание.

Он также указал на то, что в сезон простуды многие принимают лекарства, в которых могут содержаться опасные вещества. Состояние человека с простудой подразумевает частые сонливые периоды, что крайне опасно во время вождения и может привести к серьезным дорожно-транспортным происшествиям. Поэтому, употребляя жаропонижающие или другие медикаменты, водителям следует внимательно относиться к своему состоянию и не садиться за руль.

