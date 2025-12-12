#
Ночью за рулем: как обмануть сон и доехать без происшествий

Эксперты дали простые советы для водителей, чтобы побороться с усталостью

Отправляясь в долгую ночную дорогу, даже хорошо отдохнувший водитель сталкивается с естественным врагом – собственными биоритмами.

Независимо от ощущений, с наступлением привычного времени сна реакция замедляется, а внимание притупляется. Поэтому к ночному путешествию нужно готовиться особенно тщательно, напомнили эксперты издания Pravda.Ru.

Простейшим способом взбодриться остается поток свежего прохладного воздуха, который стимулирует нервную систему.

Помочь может и живое общение с пассажирами или правильно подобранная музыка, помогающая держать ритм. С напитками стоит быть осторожнее: кофе или энергетики на всех действуют по-разному, иногда вызывая обратный эффект - сонливость.

Современные технологии предлагают свои решения – специальные браслеты и датчики способны уловить первые признаки засыпания. Однако не стоит пренебрегать и простыми методами: короткая остановка для разминки на свежем воздухе помогает «перезагрузить» сознание.

Важно также следить за питанием: обильная тяжелая пища переключает ресурсы организма на пищеварение и усиливает желание спать.

Если же появляются тревожные симптомы – разметка начинает «плыть» перед глазами или возникает дрожь в руках – это прямой сигнал немедленно остановиться. Даже получасовой сон на парковке в безопасном месте способен вернуть ясность ума и спасти ситуацию.

