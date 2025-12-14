Надежные агрегаты, полный привод, стойкий кузов — добротный кроссовер за 2 миллиона
С наступлением зимы наличие полного привода в автомобиле особенно актуально.
Однако не каждый полноприводный автомобиль вселяет уверенность на заснеженных и обледеневших покрытиях. Разные системы работают по-разному. Электронные ассистенты могут помочь контролировать автомобиль, но в идеале машина должна вести себя устойчиво и без них.
Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных машин с адекватно работающей системой полного привода. Один из них – Volkswagen Tiguan.
Мнение эксперта
Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:
– За два миллиона рублей можно купить Volkswagen Tiguan 2018-2019 годов выпуска. Это еще один кроссовер с муфтой Haldex в системе полного привода и с отличным поведением на скользких дорогах.
Если в истории Volkswagen Tiguan не было ДТП с дешевым последующим ремонтом, ждать коррозии не стоит.
С большой долей вероятности на вторичном рынке попадется версия с мотором 1.4 TSI. Машины с двухлитровым турбомотором или дизелем стоят заметно дороже.
Двигатель CZDA из линейки ЕА211 во многом избавился от слабостей прошлого поколения ЕА111. Но кое-что требует внимания. Например, нужно обязательно проверить состояние модуля водяного насоса и термостата. Они объединены в единый пластиковый корпус, который нередко дает течь. Также нужно периодически смазывать актуатор вестгейта турбины. Сам турбокомпрессор надежен.
Обивка руля и сидений Volkswagen Tiguan спокойно выдерживает большие пробеги.
Тигуаны с механической коробкой передач встречаются редко. Большая часть машин оснащены шестиступенчатым роботом DSG DQ250. В целом коробка давно избавилась от детских болячек. Но проверить ее на посторонние шумы стоит: двухмассовый маховик и пакет сцеплений не вечны. Хотя с двигателем 1.4 эта коробка ходит достаточно долго.
С остальными полноприводными кроссоверами в пределах 2 миллионов рублей можете ознакомиться в нашем материале.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!