Надежные агрегаты, полный привод, стойкий кузов — добротный кроссовер за 2 миллиона

Эксперт «За рулем» рассказал о нюансах выбора Volkswagen Tiguan с пробегом

С наступлением зимы наличие полного привода в автомобиле особенно актуально.

Однако не каждый полноприводный автомобиль вселяет уверенность на заснеженных и обледеневших покрытиях. Разные системы работают по-разному. Электронные ассистенты могут помочь контролировать автомобиль, но в идеале машина должна вести себя устойчиво и без них.

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов проанализировал российский вторичный рынок и выделил несколько достойных машин с адекватно работающей системой полного привода. Один из них – Volkswagen Tiguan.

Volkswagen Tiguan

Мнение эксперта

Александр Виноградов, эксперт «За рулем»:

– За два миллиона рублей можно купить Volkswagen Tiguan 2018-2019 годов выпуска. Это еще один кроссовер с муфтой Haldex в системе полного привода и с отличным поведением на скользких дорогах.

Если в истории Volkswagen Tiguan не было ДТП с дешевым последующим ремонтом, ждать коррозии не стоит.

С большой долей вероятности на вторичном рынке попадется версия с мотором 1.4 TSI. Машины с двухлитровым турбомотором или дизелем стоят заметно дороже.

Двигатель CZDA из линейки ЕА211 во многом избавился от слабостей прошлого поколения ЕА111. Но кое-что требует внимания. Например, нужно обязательно проверить состояние модуля водяного насоса и термостата. Они объединены в единый пластиковый корпус, который нередко дает течь. Также нужно периодически смазывать актуатор вестгейта турбины. Сам турбокомпрессор надежен.

Обивка руля и сидений Volkswagen Tiguan спокойно выдерживает большие пробеги.

Тигуаны с механической коробкой передач встречаются редко. Большая часть машин оснащены шестиступенчатым роботом DSG DQ250. В целом коробка давно избавилась от детских болячек. Но проверить ее на посторонние шумы стоит: двухмассовый маховик и пакет сцеплений не вечны. Хотя с двигателем 1.4 эта коробка ходит достаточно долго.

Интерьер Volkswagen Tiguan

