#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
14 декабря
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
«За рулем» показал работу сварочного...
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
14 декабря
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
Специалисты объяснили, какое моторное масло...
Интерьер Kia Sportage
14 декабря
В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой
Продажи кроссоверов Kia Sportage возобновлены в...

В России появилась возможность купить новый японский седан дешевле 2 млн рублей

В РФ стартовали предзаказы на бюджетный седан Nissan Sylphy 2025 года

Крупный автодилер, специализирующийся на китайских автомобилях, начал принимать предзаказы на обновленный седан Nissan Sylphy (модель 2025 года) в комплектации Comfort Edition.

Nissan Sylphy
Nissan Sylphy

Рекомендуем
Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

Стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей, включая все документы, налоги и сборы.

Седан оборудован проверенным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, работающим в сочетании с вариатором. Заявленный средний расход топлива составляет 6,2 литра на 100 километров, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Интерьер Nissan Sylphy
Интерьер Nissan Sylphy

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Габариты автомобиля составляют 4652 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту.

Несмотря на бюджетную цену, автомобиль оборудован рядом опций: 6 подушками безопасности, ABS и ESP, кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  quto
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 8
14.12.2025 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0