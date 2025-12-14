В России появилась возможность купить новый японский седан дешевле 2 млн рублей

В РФ стартовали предзаказы на бюджетный седан Nissan Sylphy 2025 года

Крупный автодилер, специализирующийся на китайских автомобилях, начал принимать предзаказы на обновленный седан Nissan Sylphy (модель 2025 года) в комплектации Comfort Edition.

Nissan Sylphy

Стоимость автомобиля составляет 1,7 миллиона рублей, включая все документы, налоги и сборы.

Седан оборудован проверенным 1,6-литровым бензиновым двигателем мощностью 115 лошадиных сил, работающим в сочетании с вариатором. Заявленный средний расход топлива составляет 6,2 литра на 100 километров, а максимальная скорость достигает 180 км/ч.

Интерьер Nissan Sylphy

Габариты автомобиля составляют 4652 мм в длину, 1815 мм в ширину и 1450 мм в высоту.

Несмотря на бюджетную цену, автомобиль оборудован рядом опций: 6 подушками безопасности, ABS и ESP, кондиционером и электрическими стеклоподъемниками.

