Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
14 декабря
Как в России варят кузова «бывших китайцев»? Показываем!
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
14 декабря
Синтетика для автомобиля — выбор экспертов зимой
Интерьер Kia Sportage
14 декабря
В Россию вернулся один из самых популярных корейских кроссоверов с приятной ценой
Ввоз подержанных машин в Россию из этой страны вырос в 6,5 раз

Сергей Целиков: импорт авто с пробегом из Беларуси в ноябре вырос в 6,5 раз

В ноябре, когда у россиян еще оставалось время для ввоза автомобилей по старым ставкам утильсбора, наблюдался резкий рост импорта подержанных легковых автомобилей, в том числе из Беларуси.

Лада Искра: что с цинком на кузове? Он есть, но не везде

По словам автоэксперта Сергея Целикова, объем поставок из соседней страны в последний месяц осени увеличился в 6,5 раз и составил 4079 единиц.

Тем не менее, он подметил, что, несмотря на активность в ноябре, итоговые цифры за 11 месяцев остаются негативными: с начала года в Россию поступило чуть более 18 тысяч автомобилей с пробегом из Беларуси, что на 60% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было ввозится 46,4 тысячи б/у автомобилей.

В числе самых популярных брендов в ноябре по объему импорта стали BMW, с поставками 1099 машин. За ними следуют Audi (330 шт.), Mercedes-Benz (285 шт.), Chevrolet (262 шт.) и Volkswagen (237 шт.).

Наиболее востребованной моделью оказался кроссовер Chevrolet Equinox, доставленный из Беларуси в количестве 192 штук. В пятерку лидеров по количеству импорта также вошли модели BMW: X5 (165 шт.), 3-я серия (163 шт.), 5-я серия (138 шт.) и X3 (132 шт.).

Источник:  Телеграм-канал Сергея Целикова
Лежнин Роман
Фото:Depositphotos
14.12.2025 
Фото:Depositphotos
