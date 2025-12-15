Отлично оснащенный кроссовер вышел на рынок с ценой дешевле 2 млн рублей

Deepal S07 630 Long-Range с запасом хода 630 км представлен в Китае

Бренд Deepal, который является суббрендом китайского автопроизводителя Changan, представил на внутреннем рынке обновленную версию своего среднеразмерного кроссовера S07, получившую название 630 Long-Range Edition.

Модель доступна в двух комплектациях по цене от 164 900 до 174 900 юаней, что соответствует приблизительно 1,8-1,9 миллиона рублей по актуальному курсу.

Одной из ключевых особенностей Deepal S07 630 Long-Range Edition стала интегрированная система помощи водителю Huawei Qiankun ADS SE, а также интеллектуальный ассистент для парковки, а запас хода на электрической энергии достиг 630 километров по циклу CLTC.

Deepal S07 630 Long-Range

Габариты нового кроссовера составляют 4750 мм в длину, 1930 мм в ширину и 1625 мм в высоту, при этом колесная база составляет 2900 мм. Автомобиль обзавёлся объединёнными задними фонарями со световой полосой, задним спойлером и уникальными элементами передней оптики, что придаёт ему более выразительный и спортивный вид.

В салоне установлены 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы с разрешением 2.5К, 55-дюймовый дисплей дополненной реальности AR-HUD, цифровая приборная панель и 4,2-дюймовый экран для задних пассажиров. В автомобиле имеются атмосферная подсветка и аудиосистема Dolby с 20 динамиками.

Deepal S07 630 Long-Range Edition приводится в движение электромотором, установленным на задней оси, его мощность составляет 255 л. с. и 290 Нм крутящего момента. Кроссовер способен разгоняться до 100 км/ч всего за 7,5 секунды, а его автономность обеспечивается батареей ёмкостью 77,94 кВт·ч.

