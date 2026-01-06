Прогноз: китайские автомобили займут лучшие места на авторынке, европейские – станут нишевыми

Китай и США обгонят Европу: к 2030 году рынок электрокаров возглавят Tesla и BYD

Европейскому автопрому грозит серьезная трансформация и потеря лидерских позиций на мировом рынке.

Согласно стратегическому прогнозу кандидата экономических наук, доцента РАНХиГС Николая Гапоненко, уже к 2030 году глобальный рынок электромобилей возглавят китайские и американские производители. Такие бренды, как Tesla и BYD, будут доминировать, а китайские марки займут сегмент доступных машин.

При этом Европа, по мнению эксперта, может окончательно утратить статус ведущего экспортера автомобилей премиум-класса уже в 2026-2027 годах.

Особенно пострадает немецкий автопром, который, не выдержав глобальной конкуренции, будет вынужден сосредоточиться на производстве для внутреннего рынка и ряде нишевых премиум-сегментов.

Аналогичные сдвиги, как прогнозирует Гапоненко, ожидают и другие высокотехнологичные отрасли Европы, что говорит о фундаментальных изменениях в мировой экономической расстановке сил.

