#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборЗдоровьеПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
14 декабря
GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition
GWM выпускает «Полярную версию» Tank 300 в...
Интерьер Opel Astra
14 декабря
Представлен обновленный Opel Astra: подробности и фото
Прошла премьера обновленного Opel Astra, дебют...
ГАЗ-А – копия Ford A – первый советский массовый легковой автомобиль.
14 декабря
Почему в СССР в 1937 году запретили ГАЗ-А и Ford-A
Эксперт Канунников рассказал, как в Союзе...

GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition

GWM выпускает «Полярную версию» Tank 300 в оранжевом раскрасе

Бренд Tank, принадлежащий компании Great Wall Motors, представил эксклюзивный внедорожник Tank 300 Polar Edition, запущенный ограниченным тиражом всего в 300 экземпляров для мирового рынка.

Рекомендуем
4 кроссовера за 2 млн, которые круто едут зимой






«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Tank 300 Polar Edition построен на рамном шасси, на выбор предлагаются два мотора: бензиновый турбированный объемом 2.0 литра или дизельный 2.4-литровый агрегат, обаработают с 9-ступенчатым «автоматом». Внедорожный арсенал включает систему полного привода, блокировки дифференциалов и фирменную функцию Tank Turn для разворота на месте за счет подтормаживания колес.

В салоне царит современная цифровая атмосфера с 14,6-дюймовым центральным экраном и 12,3-дюймовой панелью приборов. Мультимедийная система Coffee OS на мощном чипе Snapdragon 8155 обеспечивает голосовое управление, подключение к 4G и даже возможность устроить караоке в дороге.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  СarNewsChina
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:GWM
14.12.2025 
Фото:GWM
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Tank 300

К сожалению, на данный момент отзывов нет. Будь первым!

Написать отзыв