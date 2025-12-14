GWM запускает ограниченную серию из 300 рамных Tank 300 Polar Edition

GWM выпускает «Полярную версию» Tank 300 в оранжевом раскрасе

Бренд Tank, принадлежащий компании Great Wall Motors, представил эксклюзивный внедорожник Tank 300 Polar Edition, запущенный ограниченным тиражом всего в 300 экземпляров для мирового рынка.





Tank 300 Polar Edition построен на рамном шасси, на выбор предлагаются два мотора: бензиновый турбированный объемом 2.0 литра или дизельный 2.4-литровый агрегат, обаработают с 9-ступенчатым «автоматом». Внедорожный арсенал включает систему полного привода, блокировки дифференциалов и фирменную функцию Tank Turn для разворота на месте за счет подтормаживания колес.

В салоне царит современная цифровая атмосфера с 14,6-дюймовым центральным экраном и 12,3-дюймовой панелью приборов. Мультимедийная система Coffee OS на мощном чипе Snapdragon 8155 обеспечивает голосовое управление, подключение к 4G и даже возможность устроить караоке в дороге.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»