Great Wall запатентовал в России новый логотип: вот как он выглядит

Great Wall Motor подал заявку на регистрацию нового логотипа в Роспатент

Китайская компания Great Wall Motor планирует ввести новый логотип в России, подав соответствующую заявку в Роспатент.

Обновленный логотип, вместо традиционной черно-белой гаммы, теперь выполнен в ярко-красном цвете на белом фоне, сохраняя символ Великой Китайской стены, который стал более современным и лаконичным.

Ранее автогигант анонсировал внедрение новой глобальной стратегии под названием «One GWM», целью которой является объединение всех суббрендов под единым зонтичным брендом.

Обновленный логотип Great Wall Motor

В результате все марки концерна будут иметь единообразные названия: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora и GWM Wey.

Как сообщили в пресс-службе российского офиса компании, стратегия нацелена на углубление глобального присутствия и формирование единого образа бренда, основанного на принципе «быть на местном рынке, для местного рынка и в интеграции с местным сообществом».