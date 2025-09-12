#
Great Wall запатентовал в России новый логотип: вот как он выглядит

Great Wall Motor подал заявку на регистрацию нового логотипа в Роспатент

Китайская компания Great Wall Motor планирует ввести новый логотип в России, подав соответствующую заявку в Роспатент.

Обновленный логотип, вместо традиционной черно-белой гаммы, теперь выполнен в ярко-красном цвете на белом фоне, сохраняя символ Великой Китайской стены, который стал более современным и лаконичным.

Ранее автогигант анонсировал внедрение новой глобальной стратегии под названием «One GWM», целью которой является объединение всех суббрендов под единым зонтичным брендом.

Обновленный логотип Great Wall Motor
Обновленный логотип Great Wall Motor
В результате все марки концерна будут иметь единообразные названия: GWM Haval, GWM Tank, GWM Ora и GWM Wey.

Как сообщили в пресс-службе российского офиса компании, стратегия нацелена на углубление глобального присутствия и формирование единого образа бренда, основанного на принципе «быть на местном рынке, для местного рынка и в интеграции с местным сообществом».

