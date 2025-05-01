Большой, рамный, почти японский, стоит недорого — а в чем подвох?

Эксперт «За рулем» рассказал о проблемах внедорожника Great Wall Hover H5

Прародителем производившегося в 2010–2017 годах в Китае и в России рамного внедорожника Great Wall Hover H5 был почти неубиваемый японский Isuzu Axiom. Представитель первой волны китайских автомобилей, хлынувших в Россию, по идее, должен быть крепким даже в возрасте. Но так ли это?

Great Wall Hover H5 (2010-2017)

Агрегаты Great Wall Hover H5

Более популярный бензиновый четырехцилиндровый агрегат 4G69S4 (136 л. с.) объемом 2,4 литра – это лицензионный мотор Mitsubishi серии Sirius с чугунным блоком цилиндров.

Двухлитровый турбодизель GW4D20 (150 л. с.) – китайской разработки. Помимо пяти- или шестиступенчатой механической коробки с ним ставился и пятиступенчатый автомат 5R35 – позаимствованный у компании Hyundai Powertech и используемый на многих моделях корейских близнецов, а также на автомобилях Mitsubishi. Китайцы производят его на своем заводе с 2010 года.

Кузов Great Wall Hover H5

У расположенных внутри дверей модулей стеклоподъемников со временем рассыхается защитное покрытие и влага получает доступ к электросхеме. Даже способны самопроизвольно открыться стекла в дверях. Для профилактики есть смысл превентивно снять обшивки дверей и обработать модули герметиком.

Быстро вспучивается и шелушится «хром». Пробка горловины топливного бака нередко бастует: внутренности ее замка ржавеют, а зимой примерзают.

Уплотнители задних дверей и крышки грузового отсека, особенно у машин российской сборки, часто не препятствуют проникновению внутрь воды. Главное место протечки – вход проводов от задней двери в верхнюю панель. С металлом не лучшего качества и без цинковой защиты коррозия атакует нижние кромки дверей и пороги, крышку багажника и капот, колесные арки – нередко они начинали сдавать позиции уже через 4–5 лет. Недостаточная защита и у рамы – ржаветь начинает со сварных соединений.

Кузов с трудом сопротивляется времени. Главная беда – коррозия. Сколы на слабом лакокрасочном покрытии появляются легко и почти сразу «зацветают» – с подкраской тянуть не стоит. Поэтому многие подержанные Н5 покрашены либо полностью, либо фрагментно – даже те, что не были в ДТП. И все остро нуждаются в антикоррозионной защите.

Салон Great Wall Hover H5

Салон может иметь сильно поношенный вид и до пробега 100 тысяч км. В отделке использованы жесткий пластик и дешевый кожзаменитель. Краска на водительском сиденье и пластике дверных подлокотников быстро протирается. Через 150–200 тысяч км нередко сбоит блок управления климатом и могут корродировать трубки магистрали заднего контура кондиционера.

У версий с кожаной обивкой уже после 60 тысяч км зачастую обтираются руль и водительское сиденье, страдает отделка рычага селектора. Многочисленные «колонии сверчков» живут в недрах передней панели, спинке заднего сиденья, обшивках дверей, в отделке стоек кузова, в багажнике и даже на потолке.

Во многих проблемах с приборной панелью, освещением, музыкой или дворниками виновата «контактная болезнь» – со временем разъемы могут не просто окисляться, но и рассыпаться. Корпус «печки» с салонным фильтром начали устанавливать только с 2013 года, да и то не на все версии. На машинах без фильтра дважды в год нужно снимать мотор печки, вычищать из корпуса грязь и листву и обрабатывать всё антибактериальными средствами. Иначе будут обеспечены не только гнилостный запах, но и прохудившийся испаритель кондиционера. Не особо живуча и трубка кондиционера, расположенная в передней части внешнего конденсатора.

Проблемы двигателей Great Wall Hover H5

Бензин

Лицензионный мотор Mitsubishi объемом 2,4 литра даже в китайском исполнении не растерял своей долговечности. Способен выдержать более 300 тысяч км, после чего беспроблемно переживает капремонт с расточкой.

Главное узкое место «японца» никуда не делось – переусложненный привод ГРМ с ремнем, который вдобавок крутит пару балансирных валов, один из которых (нижний) приводится вместе с маслонасосом, а верхний – еще одним ремнем с роликом. Если экономить на замене обоих ремней каждые 60 тысяч км и на хорошем масле, без которого заклинят подшипники валов, порвавшийся ремешок балансиров почти гарантированно попадет под основной ремень ГРМ – дорогая встреча поршней и клапанов будет обеспечена.

Мотор Mitsubishi объемом 2,4 литра

Из японского же прошлого – капризные гидрокомпенсаторы, не всегда дотягивающие до 100 тысяч км. А также плавающие обороты холостого хода по вине форсунок, датчика температуры, дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.

Из новообретенных проблем – регулярные пробои прокладки ГБЦ, иной раз не доживающей до 60–80 тысяч км. При замене лучше использовать более дорогую, но и более надежную японскую прокладку.

Еще нужно уделять внимание системе охлаждения: склонность мотора к перегреву – один из основных факторов риска для прокладки ГБЦ. Помпу лучше менять с каждым обслуживанием ГРМ – склонна течь через 80–100 тысяч км. Некоторые СТО для снижения риска перегрева советуют на головке возле четвертого цилиндра снять заглушку и вварить отводящую трубку, которую затем врезать между печными патрубками.

Резиновые уплотнения мотора не отличаются особым качеством, через 5–6 лет дубеют и начинают пропускать масло из технологических отверстий и в свечные колодцы. Для замены также лучше использовать компоненты от японского мотора.

Дизель

Дизель 2.0 имеет примерно тот же ресурс, что у бензинового мотора, и схожую проблему с пробитием прокладки ГБЦ. Из-за неудачной конфигурации системы охлаждения происходит локальное завоздушивание и перегрев. Вдобавок от перегрева практически гарантированно идет микротрещинами, а то и деформируется сама головка. Насторожить первым делом должен холодный воздух из печки. Владельцы дизельных Ховеров выработали необычную профилактику – сверление отверстия в ГБЦ для исключения образования воздушной пробки.

Дизель 2.0

Слабы посадочные места под форсунки – после их снятия обязательно нужны новые шайбы. Капризные форсунки даже с приличным топливом иной раз начинают сбоить раньше 100 тысяч км. Первый признак – неуверенный запуск. Хотя при пробеге 50–70 тысяч км его виновниками могут оказаться и свечи накаливания.

Слабы посадочные места под форсунки – после их снятия обязательно нужны новые шайбы.

Провалы при наборе оборотов – не только от турбоямы даже при вполне исправном турбокомпрессоре BorgWarner переменной производительности.

От городской пробочной жизни через 50–60 тысяч км забивается и начинает подклинивать клапан EGR.

«Гофра» приемной трубы обоих моторов способна прогорать за 30–50 тысяч км. Да и сам глушитель не отличается особым долголетием – держится в среднем 80–100 тысяч км.

«Гофра» приемной трубы.

Коробки передач Great Wall Hover H5

Автомат 5R35 с ресурсом 250–300 тысяч км. В достаточно удачной гидравлике управления подвести может разве что клапан-регулятор давления. При капремонте обычно нужны новые пакеты сцеплений и масляный насос, а иной раз и планетарный ряд с дифференциалом.

Пятиступенчатая механика от китайской компании Zhejiang Zhongma при пробеге 120–140 тысяч км может попросить не только замены сцепления (у любителей внедорожных покатушек вдвое быстрее), но и переборки с заменой подшипников валов, особенно промежуточного. Много хлопот через 70–120 тысяч км доставляет разболтанный механизм кулисы – порой его проще заменить, чем настроить.

Подтекания сальников нередки, а даже от небольшого падения уровня масла коробку клинит.

Шестиступка Zomax ZM016BF удачнее. Только при пробеге более 120–150 тысяч км возможно появление следов течи сальника первичного вала, а общий ресурс – около 300 тысяч км.

Проблемы трансмиссии Great Wall Hover H5

Hover Н5 с дизелем и автоматом имеет «кроссоверную» трансмиссию AWD TOD (Torque-On-Demand). Подключением передней оси заведует электромагнитная муфта, в цепной раздаточной коробке BorgWarner нет понижающего ряда. У прочих версий – двухступенчатая раздаточная коробка (с понижением 1:2,48) и жестко подключаемый передний привод.

Трансмиссия AWD TOD с электромагнитной муфтой вполне беспроблемна.

У версий с жестко подключаемым передним мостом в отсутствие колесных муфт привод на передний мост размыкается в самой раздатке и на левой полуоси. Электрика привода относительно беспроблемна, самое слабое место – датчик включения полного привода.

Движение с подключенным передком по твердым дорогам быстрее 40–60 км/ч отправляет в расход цепь раздатки. Но если ездить только на заднем приводе, то от безделья закиснут и начнут подклинивать крестовины переднего карданного вала.

По вине плохо защищенных от грязи крестовин заднего вала после 80–100 тысяч км на скорости 60–80 км/ч могут возникнуть вибрации.

Рамное «аксиомовское» шасси – с передней торсионной подвеской и задним мостом на пружинах – проще некуда. Ремонтопригодность на высоте, а вот ходимость в китайском исполнении так себе. В 2014 году подвеску модернизировали, доработав ставшие более долговечными передние и задние амортизаторы и крепление стабилизатора, а иными кронштейнами крепления задних амортизаторов избавились от скрипа.

Тормозных колодок двухтонному внедорожнику иногда хватает всего на 20–30 тысяч км, а ручник нуждается в регулировке каждые 15 тысяч км. Без регулярной очистки и смазки направляющие задних тормозных суппортов могут закиснуть даже раньше, чем сотрутся колодки.

Рулевой механизм достаточно долговечен. Наконечники и тяги выдерживают до 80–120 тысяч км.

Если в рулевом управлении появился слишком уж сильный люфт, основная причина этого – угловой редуктор, в котором разбалтываются одна из осей с шестерней и идущий от него на рейку карданный шарнир. Всего же шарниров три. Первая крестовина меняется с рулевой колонкой, вторая – с валом и муфтой, а третья идет в сборе со второй муфтой.

Если при починке или замене рулевого вала или его карданов не зафиксировать руль, обрывается шлейф проводки расположенного под рулем блока управления подушками и появляется сигнал о неисправности системы безопасности.

После 100 тысяч км может загудеть насос гидроусилителя руля. Обычно дело удается поправить заменой его изношенного подшипника.

Передняя независимая торсионная подвеска на четырех поперечных рычагах демонстрирует износ втулок и стоек стабилизатора уже через 30–50 тысяч км. Невысок ресурс шаровых опор – 50–80 тысяч км. Благо, меняются они отдельно от рычагов. Сайлентблоки реактивных тяг задней зависимой подвески обычно выдерживают 100–150 тысяч км.

Через 80–120 тысяч км из строя могут выйти амортизаторы, сайлентблоки передних рычагов, подшипники ступиц и пыльники ШРУСов. Из-за перегрева происходит деформация дисков, и их приходится менять раньше обычных 40–60 тысяч км. А в самих суппортах из-за дефицита смазки разбивает посадочное гнездо направляющих, и весь узел идет под замену.

Итог

Несмотря на именитые следы в родословной, японской надежности от внедорожника Great Wall Hover H5 ждать не стоит. Меньшее из моторных зол – бензиновый агрегат.

Для двигателя: LUBREX VELOCITY NANO PLUS 5W-40 ACEA A3/B4 для бензинового и для дизельного агрегатов Для АКП: LUBREX DRIVEMAX VI ATF Для МКП: LUBREX SHIFT ULTRA 75W-90 API GL-4/GL-5 Для раздаточной коробки, переднего и заднего дифференциалов: LUBREX SHIFT ULTRA 75W-90 API GL-4/GL-5 Для системы охлаждения: LUBREX Antifreeze G11 100% concentrate Для тормозной системы: LUBREX Brake fluid STOP 4 (DOT 4) Чтобы подобрать масло или технические жидкости, наиболее подходящие для вашего автомобиля, воспользуйтесь подборщиком на сайте www.lubrex.ru или www.lubrex.net

Благодарим компанию Рольф за предоставленный автомобиль.

Реклама|ООО "АА ИНДАСТРИАЛ", ИНН 7720486940|erid F7NfYUJCUneRJTikngVE