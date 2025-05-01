Большой, рамный, почти японский, стоит недорого — а в чем подвох?
Прародителем производившегося в 2010–2017 годах в Китае и в России рамного внедорожника Great Wall Hover H5 был почти неубиваемый японский Isuzu Axiom. Представитель первой волны китайских автомобилей, хлынувших в Россию, по идее, должен быть крепким даже в возрасте. Но так ли это?
Агрегаты Great Wall Hover H5
Более популярный бензиновый четырехцилиндровый агрегат 4G69S4 (136 л. с.) объемом 2,4 литра – это лицензионный мотор Mitsubishi серии Sirius с чугунным блоком цилиндров.
Двухлитровый турбодизель GW4D20 (150 л. с.) – китайской разработки. Помимо пяти- или шестиступенчатой механической коробки с ним ставился и пятиступенчатый автомат 5R35 – позаимствованный у компании Hyundai Powertech и используемый на многих моделях корейских близнецов, а также на автомобилях Mitsubishi. Китайцы производят его на своем заводе с 2010 года.
Кузов Great Wall Hover H5
Салон Great Wall Hover H5
Проблемы двигателей Great Wall Hover H5
Бензин
Лицензионный мотор Mitsubishi объемом 2,4 литра даже в китайском исполнении не растерял своей долговечности. Способен выдержать более 300 тысяч км, после чего беспроблемно переживает капремонт с расточкой.
Главное узкое место «японца» никуда не делось – переусложненный привод ГРМ с ремнем, который вдобавок крутит пару балансирных валов, один из которых (нижний) приводится вместе с маслонасосом, а верхний – еще одним ремнем с роликом. Если экономить на замене обоих ремней каждые 60 тысяч км и на хорошем масле, без которого заклинят подшипники валов, порвавшийся ремешок балансиров почти гарантированно попадет под основной ремень ГРМ – дорогая встреча поршней и клапанов будет обеспечена.
Из японского же прошлого – капризные гидрокомпенсаторы, не всегда дотягивающие до 100 тысяч км. А также плавающие обороты холостого хода по вине форсунок, датчика температуры, дроссельной заслонки и регулятора холостого хода.
Из новообретенных проблем – регулярные пробои прокладки ГБЦ, иной раз не доживающей до 60–80 тысяч км. При замене лучше использовать более дорогую, но и более надежную японскую прокладку.
Еще нужно уделять внимание системе охлаждения: склонность мотора к перегреву – один из основных факторов риска для прокладки ГБЦ. Помпу лучше менять с каждым обслуживанием ГРМ – склонна течь через 80–100 тысяч км. Некоторые СТО для снижения риска перегрева советуют на головке возле четвертого цилиндра снять заглушку и вварить отводящую трубку, которую затем врезать между печными патрубками.
Резиновые уплотнения мотора не отличаются особым качеством, через 5–6 лет дубеют и начинают пропускать масло из технологических отверстий и в свечные колодцы. Для замены также лучше использовать компоненты от японского мотора.
Дизель
Дизель 2.0 имеет примерно тот же ресурс, что у бензинового мотора, и схожую проблему с пробитием прокладки ГБЦ. Из-за неудачной конфигурации системы охлаждения происходит локальное завоздушивание и перегрев. Вдобавок от перегрева практически гарантированно идет микротрещинами, а то и деформируется сама головка. Насторожить первым делом должен холодный воздух из печки. Владельцы дизельных Ховеров выработали необычную профилактику – сверление отверстия в ГБЦ для исключения образования воздушной пробки.
Слабы посадочные места под форсунки – после их снятия обязательно нужны новые шайбы. Капризные форсунки даже с приличным топливом иной раз начинают сбоить раньше 100 тысяч км. Первый признак – неуверенный запуск. Хотя при пробеге 50–70 тысяч км его виновниками могут оказаться и свечи накаливания.
Провалы при наборе оборотов – не только от турбоямы даже при вполне исправном турбокомпрессоре BorgWarner переменной производительности.
От городской пробочной жизни через 50–60 тысяч км забивается и начинает подклинивать клапан EGR.
«Гофра» приемной трубы обоих моторов способна прогорать за 30–50 тысяч км. Да и сам глушитель не отличается особым долголетием – держится в среднем 80–100 тысяч км.
Коробки передач Great Wall Hover H5
Автомат 5R35 с ресурсом 250–300 тысяч км. В достаточно удачной гидравлике управления подвести может разве что клапан-регулятор давления. При капремонте обычно нужны новые пакеты сцеплений и масляный насос, а иной раз и планетарный ряд с дифференциалом.
Пятиступенчатая механика от китайской компании Zhejiang Zhongma при пробеге 120–140 тысяч км может попросить не только замены сцепления (у любителей внедорожных покатушек вдвое быстрее), но и переборки с заменой подшипников валов, особенно промежуточного. Много хлопот через 70–120 тысяч км доставляет разболтанный механизм кулисы – порой его проще заменить, чем настроить.
Подтекания сальников нередки, а даже от небольшого падения уровня масла коробку клинит.
Шестиступка Zomax ZM016BF удачнее. Только при пробеге более 120–150 тысяч км возможно появление следов течи сальника первичного вала, а общий ресурс – около 300 тысяч км.
Проблемы трансмиссии Great Wall Hover H5
Hover Н5 с дизелем и автоматом имеет «кроссоверную» трансмиссию AWD TOD (Torque-On-Demand). Подключением передней оси заведует электромагнитная муфта, в цепной раздаточной коробке BorgWarner нет понижающего ряда. У прочих версий – двухступенчатая раздаточная коробка (с понижением 1:2,48) и жестко подключаемый передний привод.
Трансмиссия AWD TOD с электромагнитной муфтой вполне беспроблемна.
У версий с жестко подключаемым передним мостом в отсутствие колесных муфт привод на передний мост размыкается в самой раздатке и на левой полуоси. Электрика привода относительно беспроблемна, самое слабое место – датчик включения полного привода.
Движение с подключенным передком по твердым дорогам быстрее 40–60 км/ч отправляет в расход цепь раздатки. Но если ездить только на заднем приводе, то от безделья закиснут и начнут подклинивать крестовины переднего карданного вала.
По вине плохо защищенных от грязи крестовин заднего вала после 80–100 тысяч км на скорости 60–80 км/ч могут возникнуть вибрации.
Рамное «аксиомовское» шасси – с передней торсионной подвеской и задним мостом на пружинах – проще некуда. Ремонтопригодность на высоте, а вот ходимость в китайском исполнении так себе. В 2014 году подвеску модернизировали, доработав ставшие более долговечными передние и задние амортизаторы и крепление стабилизатора, а иными кронштейнами крепления задних амортизаторов избавились от скрипа.
Рулевой механизм достаточно долговечен. Наконечники и тяги выдерживают до 80–120 тысяч км.
Если в рулевом управлении появился слишком уж сильный люфт, основная причина этого – угловой редуктор, в котором разбалтываются одна из осей с шестерней и идущий от него на рейку карданный шарнир. Всего же шарниров три. Первая крестовина меняется с рулевой колонкой, вторая – с валом и муфтой, а третья идет в сборе со второй муфтой.
Если при починке или замене рулевого вала или его карданов не зафиксировать руль, обрывается шлейф проводки расположенного под рулем блока управления подушками и появляется сигнал о неисправности системы безопасности.
Итог
Несмотря на именитые следы в родословной, японской надежности от внедорожника Great Wall Hover H5 ждать не стоит. Меньшее из моторных зол – бензиновый агрегат.
Для двигателя: LUBREX VELOCITY NANO PLUS 5W-40 ACEA A3/B4 для бензинового и для дизельного агрегатов
Для АКП: LUBREX DRIVEMAX VI ATF
Для МКП: LUBREX SHIFT ULTRA 75W-90 API GL-4/GL-5
Для раздаточной коробки, переднего и заднего дифференциалов: LUBREX SHIFT ULTRA 75W-90 API GL-4/GL-5
Для системы охлаждения: LUBREX Antifreeze G11 100% concentrate
Для тормозной системы: LUBREX Brake fluid STOP 4 (DOT 4)
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