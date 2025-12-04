Эта модель может занять львиную долю продаж марки Tank
С учетом общего подорожания более старших моделей Tank и стабильного интереса к Tank 300 ожидается, что доля этой модели в продаже бренда увеличится и может составить 50-60% от общего объема. Это мнение высказал Илья Петров, директор розничных продаж АГ «Авилон».
По его словам, рост связан с тем, что Tank 300 является самой доступной и младшей моделью в линейке.
«По совокупности потребительских характеристик – стоимости, функциональности, проходимости и практичности – Tank 300 занимает особую нишу и на сегодняшний день не имеет прямых аналогов на рынке. Однако потребители часто сравнивают его с автомобилями брендов Jetour, GAC, Chery (Tenet), Exeed, а также с Haval Dargo, H3 и H5», – добавил Петров.
В пресс-службе ГК «АвтоСпецЦентр» сообщают, что среди моделей Tank именно 300-я серия пользуется наибольшим спросом, и ее доля составляет 54% всех продаж бренда в России.
Цены на обновленный Tank 300 варьируются: Adventure – 4 299 000 рублей, Premium – 4 699 000 рублей, City Adventure – 4 599 000 рублей, City Premium – 5 049 000 рублей.
Ранее «За рулем» перечислил самые проблемные модели марки Kia.
- «За рулем» можно читать и в MAX
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!