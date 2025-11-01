#
В России начнут выпускать хорошо известный рамный внедорожник

ОТТС на локализованную модификацию Tank 300 российской сборки уже оформлено

В России может стартовать производство самой доступной модели премиального бренда Tank — рамного внедорожника Tank 300. Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на локализованную модификацию российской сборки уже оформлено, сообщил Telegram-канал «Автопоток».

Изготовителем в документе заявлена компания «Автотор ТрансБалт». Стало быть, можно предположить, что выпуск модели планируется на мощностях калининградского завода «Автотор».

Согласно ОТТС, на конвейер должна встать только бензиновая версия Tank 300, которая с 2023 года поставляется в Россию из Китая. Речь о внедорожнике с 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 220 л. с. (380 Нм), агрегатированным с классическим восьмиступенчатым «автоматом» и системой полного привода.

Tank 300
Tank 300
Кроме того, автомобиль по умолчанию имеет независимую двухрычажную переднюю подвеску, функция принудительного включения понижающей передачи, блокировки дифференциалов и 224-миллиметровый дорожный просвет.

Интерьер Tank 300
Интерьер Tank 300

Цены на Tank 300 2024 года выпуска с учетом прямой скидки 150 тыс. рублей сейчас варьируются от 4 149 000 до 4 749 000 рублей. Внедорожники 2025 года производства, при покупке которых этот дисконт не предлагается, стоят от 4 299 000 до 4 899 000 рублей в зависимости от комплектации.

01.11.2025 
