Популярный в России рамный внедорожник подготовили для наших суровых условий

GWM представил рестайлинговую версию внедорожника Tank 300 — все нововведения

Вся информация об обновленном внедорожнике Tank300, включая цены и состав комплектаций, появилась еще в середине ноября. Спустя почти месяц машину показали журналистам и дилерам в статике в рамках большой конференции концерна GWM. Рестайлинг модели в Китае прошел по другому сценарию. В частности, там «трехсотка» получила большой отдельно стоящий дисплей по центру панели. У нас же изменения точечные, сделанные на основе обратной связи от владельцев и потенциальных покупателей.

Обновленный Tank 300

Внешне рестайлинговый внедорожник можно узнать по окрашенным в цвет кузова дверным ручкам, корпусам зеркал и расширителям колесных арок. На последних, не забыв о практичности, оставили черные окантовки по внешней стороне. К измененной фурнитуре прилагаются 18-дюймовые колеса вместо 17-дюймовых. Но всё это касается только машин с полным приводом torque-on-demand на основе многодисковой муфты (комплектации City Adventure и City Premium). Tank 300 с трансмиссией part-time, где передние колеса подключаются жестко, остался при прежнем экстерьере.

Исполнения City получили и больший выбор режимов трансмиссии. Раньше выбор у водителя был только из двух: автоматический AWD и 4L с включенной понижайкой. Теперь же к ним добавили заднеприводный пресет 2Н и вариант 4Н с принудительно заблокированной муфтой.

Обновленный Tank 300

Куда основательнее прошлись по части комфорта и эргономики. Виртуальная комбинация приборов обрела схему с классическими круглыми циферблатами. Видимо, российские автомобилисты по такой сильно скучают. Шумоизоляцию улучшили, поставив двойные стекла передних дверей. Во всех комплектациях больше нет нужды пускать по салону лишние провода. И зарядка смартфона, и подключение к мультимедийке по протоколам Android Auto и Apple CarPlay осуществляются беспроводным способом. Заменили на более ухватистый руль.

Набор из пяти цветов кузова остался неизменным. А вот отделка салона кожей наппа отныне может быть как строго черной, так и черно-красной. В дорогих комплектациях Premium и City Premium потолок стал темно-серого цвета.

Интерьер обновленного Tank 300

Техника не изменилась. Мотор 2.0 турбо на 220 сил работает с 8-ступенчатым автоматом. С места до сотни Tank 300 ускоряется за 10,6 с и далее до максимальных 175 км/ч. При клиренсе 224 мм внедорожник преодолевает брод глубиной 700 мм. А вот цены подросли – на 100 тысяч рублей. Два исполнения с полным приводом part-time стоят 4,3 и 4,7 млн рублей, с муфтой – 4,6 и 5,05 млн.

