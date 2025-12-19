Автостат прогнозирует рост цен: что ждет российских автолюбителей в 2026-м?

Аналитики Автостата: новые автомобили в России подорожают на 10% в 2026 году

По информации аналитического агентства «Автостат», в 2026 году новые автомобили в России станут дороже на 10%.

Директор агентства Сергей Целиков отметил, что данный рост цен будет происходить не одномоментно, а постепенно, в процессе изменения прайс-листов на конкретные модели.

Кроме того, директор сети дилерских центров «Прагматика» Александр Шапринский сообщил, что китайские автомобили могут подорожать на 15-20%, в то время как машины, ввезенные через параллельный импорт, ожидают увеличение цен до 50%.

На прошлой неделе, в период с 1 по 7 декабря 2025 года, в России было зафиксировано наибольшее количество продаж автомобилей Lada – 7,5 тысяч единиц.

Среди иностранных брендов наибольшее количество продаж у китайского Haval – 5,2 тысячи авто, за ним следует Tenet с 2,9 тысячи единиц. Белорусский Belgee и китайская Geely также преодолели барьер в 2 тысячи проданных автомобилей, продав 2,4 и 2,3 тысячи единиц соответственно. В десятку лидеров также попали Changan (1,1 тыс.), Solaris (1,1 тыс.), Toyota (1 тыс.), Jetour (887) и BMW (710).

