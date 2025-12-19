Билет на катер – за минуту: новые автоматы появились на речных причалах Москвы

Пополнить билет или купить карту «Тройка» теперь можно на причалах электросудов

Пополнить карту «Тройка» или приобрести новую теперь можно прямо на речных причалах. На маршрутах регулярного речного электротранспорта принимают все современные способы оплаты.

Для еще большего удобства пассажиров – как москвичей, так и гостей столицы – у причалов установили специальные билетные автоматы. Теперь можно быстро оформить карту и сразу отправиться в путешествие на одном из самых инновационных речных судов в мире.

Терминалы для оплаты и покупки карт уже размещены на следующих причалах:

«Киевский»

«Сердце столицы»

«Береговой»

«ЗИЛ»

«Московская верфь»

«Печатники».

Максим Ликсутов, заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам транспорта и промышленности:

«Мы полностью интегрировали регулярные речные перевозки в транспортную систему столицы по поручению Мэра Москвы Сергея Собянина. Продолжаем делать поездки на электросудах удобнее.

Рядом с 6 плавучими причалами разместили билетные автоматы. В дальнейшем планируем их установить на других остановках речных маршрутов. Пассажиры могут оплатить здесь проезд всеми привычными способами: билетом «Кошелек» карты «Тройка», абонементом «Единый» на 30, 90 и 365 дней без дополнительной платы, банковской картой, по биометрии или через СБП».

Напоминаем, что на регулярном речном электротранспорте действуют «зимние тарифы».

Поездки на электросудах остаются бесплатными для детей до 7 лет в сопровождении взрослого.

Карта москвича для оплаты проезда не действует.

