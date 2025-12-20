Полный привод, рама, блокировки — известный бренд готовит крутой внедорожник

GWM выпустит флагманский полноприводный внедорожник в 2026 году

Автоконцерн Great Wall Motor (GWM) официально объявил о намерении представить новый полноразмерный внедорожник на международных рынках, включая Россию.

Такой анонс сделал президент GWM International Паркер Ши. Серийное производство модели начнется в 2026 году, и в тот же год внедорожник поступит в продажу в России.

Новинка будет построена на рамной платформе и получит механический полный привод с тремя блокировками дифференциалов, что делает модель идеальной для сложных дорожных условий.

Кроме того, внедорожник будет использовать продвинутую гибридную систему Hi4 с несколькими электромоторами, обеспечивающих полный привод, уже применяемую в некоторых современных моделях GWM, таких как Tank 500.

Этот автомобиль станет флагманом внедорожной линейки GWM и поможет укрепить позиции бренда в сегменте внедорожников повышенной проходимости. По словам Паркера Ши, российский рынок является одним из ключевых для компании: в настоящее время более 700 тысяч покупателей выбрали автомобили брендов группы GWM, а доля марки Haval в России превышает 12,2%.

