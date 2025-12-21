#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
21 декабря
Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водителей машин с иностранными номерами начнут...
Календарь 2026 года (обложка)
21 декабря
От цоканья скакунов до рева Porsche: страсть и прогресс в календаре с белорусскими красотками
В «АвтоГродно» представили календарь на 2026...
Geely EX5 EM-i
21 декабря
Представленный в России кроссовер Geely установил новый рекорд Гиннесса
Geely EX5 EM-i преодолел 1056 км при заряженной...

Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила

Водителей машин с иностранными номерами начнут штрафовать за излишнюю тонировку

Водители автомобилей с иностранными номерными знаками будут подвержены штрафам за излишнюю тонировку передних стекол.

Рекомендуем
Гайд по зимним шинам 215/60 R17 для популярных кроссоверов

Госдума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях сразу во втором и третьем чтениях. Поправки касаются формулировок в части 3.1 статьи 12.5 КоАП.

По новым правилам, штраф в размере 500 рублей теперь будет применяться к тем водителям, чьи лобовое и передние боковые стекла имеют светопропускание менее 70%.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ранее действовали требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Основное изменение заключается в том, что требования теперь будут определены «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Это изменение актуально, так как на российских дорогах много машин с иностранными номерами, которые не зарегистрированы в ГИБДД на протяжении шести месяцев.

Ранее такие авто не подлежали ответственности из-за действия техрегламента Таможенного союза, однако новые поправки закрывают эту «дыру». Теперь правила будут применяться к водителям независимо от их автомобильной регистрации.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Российская газета
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
21.12.2025 
Фото:ТАСС/ Павел Смертин
Поделиться:
Оцените материал:
0