Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила
Водители автомобилей с иностранными номерными знаками будут подвержены штрафам за излишнюю тонировку передних стекол.
Госдума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях сразу во втором и третьем чтениях. Поправки касаются формулировок в части 3.1 статьи 12.5 КоАП.
По новым правилам, штраф в размере 500 рублей теперь будет применяться к тем водителям, чьи лобовое и передние боковые стекла имеют светопропускание менее 70%.
Ранее действовали требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Основное изменение заключается в том, что требования теперь будут определены «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации».
Это изменение актуально, так как на российских дорогах много машин с иностранными номерами, которые не зарегистрированы в ГИБДД на протяжении шести месяцев.
Ранее такие авто не подлежали ответственности из-за действия техрегламента Таможенного союза, однако новые поправки закрывают эту «дыру». Теперь правила будут применяться к водителям независимо от их автомобильной регистрации.
- «За рулем» можно читать в Одноклассниках
РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!
Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!