Этих водителей ждет новый штраф: Госдума уже его одобрила

Водителей машин с иностранными номерами начнут штрафовать за излишнюю тонировку

Водители автомобилей с иностранными номерными знаками будут подвержены штрафам за излишнюю тонировку передних стекол.

Госдума приняла соответствующие изменения в Кодекс об административных правонарушениях сразу во втором и третьем чтениях. Поправки касаются формулировок в части 3.1 статьи 12.5 КоАП.

По новым правилам, штраф в размере 500 рублей теперь будет применяться к тем водителям, чьи лобовое и передние боковые стекла имеют светопропускание менее 70%.

Ранее действовали требования технического регламента о безопасности колесных транспортных средств. Основное изменение заключается в том, что требования теперь будут определены «Основными положениями по допуску транспортных средств к эксплуатации».

Это изменение актуально, так как на российских дорогах много машин с иностранными номерами, которые не зарегистрированы в ГИБДД на протяжении шести месяцев.

Ранее такие авто не подлежали ответственности из-за действия техрегламента Таможенного союза, однако новые поправки закрывают эту «дыру». Теперь правила будут применяться к водителям независимо от их автомобильной регистрации.

