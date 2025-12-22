#
Skoda Karoq
22 декабря
Хорошо знакомый европейский кроссовер снова можно купить в РФ: недорого
В РФ поступил в продажу новый кроссовер Skoda...
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
22 декабря
Как на авторынке РФ отразится уменьшения ключевой ставки
Эксперт Бойко рассказала, что будет с...
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
22 декабря
Названы китайские марки и модели, ушедшие с авторынка России в 2025-м
Autonews опубликовал список китайских...

Rox Motor получила ОТТС для внедорожника Adamas — что известно?

Внедорожник Rox Adamas локализуют в России в 2026 году

Компания Rox Motor объявила о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для своего нового флагманского внедорожника Rox Adamas. Пресс-служба марки сообщила, что этот документ подтверждает соответствие модели всем требованиям технического регламента, что позволит начать официальные поставки и продажи в России.

В представительстве Rox Motor уточнили, что решение о локализации будет принято в начале 2026 года. Директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в Sinomach Auto Екатерина Зарубина подчеркнула, что Rox Adamas станет первой моделью компании, которая будет локализована в России.

На первом этапе предусмотрена крупноузловая сборка, с переходом на использование российских поставщиков и мелкоузловую сборку к 2026 году.

Rox Adamas является обновленной версией внедорожника 01, который уже доступен на российском рынке. В компании его сравнили с роскошной модификацией Range Rover под названием Autobiography.

Технические характеристики нового внедорожника остались прежними: он оснащен гибридной установкой с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и двумя электромоторами общей мощностью 476 л.с.

Rox Adamas
Основные отличия Adamas от Rox 01

  • Экстерьер: новая решетка радиатора, уникальные колесные диски, измененные бамперы и пятая дверь, две новые окраски кузова.
  • Интерьер: новые декоративные элементы, новые цветовые решения салона (фиолетовый и оранжевый), производительный монитор для задних пассажиров, компоновка 2-3-2.
  • Технические особенности: пневмоподвеска, новый ДВС-генератор, модифицированная защита батареи.
  • Мультимедиа и опции: обновленная операционная система, боковые подушки безопасности второго ряда, доводчики дверей.

Бренд Rox Motor был основан в 2021 году в Китае при поддержке производителя пылесосов Roborock и IT-гиганта Xiaomi. Производство автомобилей осуществляется на заводе BAW в Циндао, который способен производить 200 тысяч машин в год. Первый автомобиль бренда – Rox 01 был разработан в партнерстве с Bosch, CATL, Continental AG и Valeo.

Кроссовер начал продаваться в России зимой 2025 года. Ранее Rox Motor заявляла о намерении локализовать свое производство в России, планируя вновь запустить сборку на предприятии, имеющем опыт изготовления премиальных автомобилей.

Rox Adamas
Источник:  Autonews.ru
Весточкин Ефим
Фото:Rox
22.12.2025 
Фото:Rox
