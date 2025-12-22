Rox Motor получила ОТТС для внедорожника Adamas — что известно?

Внедорожник Rox Adamas локализуют в России в 2026 году

Компания Rox Motor объявила о получении Одобрения типа транспортного средства (ОТТС) для своего нового флагманского внедорожника Rox Adamas. Пресс-служба марки сообщила, что этот документ подтверждает соответствие модели всем требованиям технического регламента, что позволит начать официальные поставки и продажи в России.

В представительстве Rox Motor уточнили, что решение о локализации будет принято в начале 2026 года. Директор департамента продаж и развития дилерской сети Rox Motor в Sinomach Auto Екатерина Зарубина подчеркнула, что Rox Adamas станет первой моделью компании, которая будет локализована в России.

На первом этапе предусмотрена крупноузловая сборка, с переходом на использование российских поставщиков и мелкоузловую сборку к 2026 году.

Rox Adamas является обновленной версией внедорожника 01, который уже доступен на российском рынке. В компании его сравнили с роскошной модификацией Range Rover под названием Autobiography.

Технические характеристики нового внедорожника остались прежними: он оснащен гибридной установкой с бензиновым двигателем объемом 1,5 литра и двумя электромоторами общей мощностью 476 л.с.

Основные отличия Adamas от Rox 01

Экстерьер: новая решетка радиатора, уникальные колесные диски, измененные бамперы и пятая дверь, две новые окраски кузова.

Интерьер: новые декоративные элементы, новые цветовые решения салона (фиолетовый и оранжевый), производительный монитор для задних пассажиров, компоновка 2-3-2.

Технические особенности: пневмоподвеска, новый ДВС-генератор, модифицированная защита батареи.

Мультимедиа и опции: обновленная операционная система, боковые подушки безопасности второго ряда, доводчики дверей.

Бренд Rox Motor был основан в 2021 году в Китае при поддержке производителя пылесосов Roborock и IT-гиганта Xiaomi. Производство автомобилей осуществляется на заводе BAW в Циндао, который способен производить 200 тысяч машин в год. Первый автомобиль бренда – Rox 01 был разработан в партнерстве с Bosch, CATL, Continental AG и Valeo.

Кроссовер начал продаваться в России зимой 2025 года. Ранее Rox Motor заявляла о намерении локализовать свое производство в России, планируя вновь запустить сборку на предприятии, имеющем опыт изготовления премиальных автомобилей.

