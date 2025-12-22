В России откроются хабы для продажи подержанных автомобилей с большими скидками
В России планируется открытие до 10 хабов для продажи подержанных автомобилей с дисконтом.
Эти хабы появятся в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Они будут предлагать легковые и грузовые автомобили, которые ранее были изъяты из аренды из-за несоблюдения условий договоров.
Скидки на автомобили составят от 5 до 40%, в зависимости от времени нахождения машины в хабе и ее типа. Директор ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин отметил, что автомобили будут собираться на крупных стоянках и СТО для стандартизации качества и удобства продажи.
Ожидается, что первые хабы начнут функционировать в начале 2026 года. В настоящее время компании тестируют данный подход к реализации автомобилей. Ранее в России также наблюдался рост импорта подержанных автомобилей из Китая.
