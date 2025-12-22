В России откроются хабы для продажи подержанных автомобилей с большими скидками

В РФ появится до 10 хабов по продаже подержанных машин с дисконтом до 40%

В России планируется открытие до 10 хабов для продажи подержанных автомобилей с дисконтом.

Рекомендуем Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Эти хабы появятся в крупных городах, таких как Москва и Санкт-Петербург. Они будут предлагать легковые и грузовые автомобили, которые ранее были изъяты из аренды из-за несоблюдения условий договоров.

Скидки на автомобили составят от 5 до 40%, в зависимости от времени нахождения машины в хабе и ее типа. Директор ГК «Интерлизинг» Сергей Шишкин отметил, что автомобили будут собираться на крупных стоянках и СТО для стандартизации качества и удобства продажи.

Ожидается, что первые хабы начнут функционировать в начале 2026 года. В настоящее время компании тестируют данный подход к реализации автомобилей. Ранее в России также наблюдался рост импорта подержанных автомобилей из Китая.

«За рулем» можно смотреть на YouTube