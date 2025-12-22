Эксперт: экологичность электрокаров это миф

Общественник Михайлов: аккумуляторы электромобилей сильно бьют по экологии

Электромобили не обладают такими же перспективами, как другие виды экологичного транспорта.

Главной проблемой является утилизация их аккумуляторов. Общественный деятель Владимир Михайлов заявил, что воздействие аккумуляторов на окружающую среду сопоставимо с вредом от работы обычной машины в течение четырех лет. Он отметил, что в России отсутствует программа по поддержке утилизации этих батарей.

Михайлов сообщил, что при производстве и утилизации литиевых аккумуляторов было установлено, что они наносят столько же вреда экологии, сколько эксплуатация бензинового автомобиля на протяжении четырех лет.

Так что электромобили не являются экологически чистым средством передвижения.

Он также подчеркнул, что ресурсы лития не бесконечны и, в случае увеличения числа электрокаров, их может не хватить.

Специалисты сейчас ищут способы повторного использования литиевых аккумуляторов вместо их простой утилизации.

