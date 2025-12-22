Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эксперт: экологичность электрокаров это миф
22 декабря
Эксперт: экологичность электрокаров это миф
Общественник Михайлов: аккумуляторы...
Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта
22 декабря
Будет ли ажиотаж на авторынке перед Новым годом? Ответ эксперта
Аналитик Целиков: предновогоднего всплеска...
Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом
22 декабря
Плюс 2 млн рублей: как изменились цены на машины перед 2026 годом
Аналитик Мосеев: автопроизводители...

Эксперт: экологичность электрокаров это миф

Общественник Михайлов: аккумуляторы электромобилей сильно бьют по экологии

Электромобили не обладают такими же перспективами, как другие виды экологичного транспорта.

Рекомендуем
Рейтинг стильных хэтчбеков по цене Весты

Главной проблемой является утилизация их аккумуляторов. Общественный деятель Владимир Михайлов заявил, что воздействие аккумуляторов на окружающую среду сопоставимо с вредом от работы обычной машины в течение четырех лет. Он отметил, что в России отсутствует программа по поддержке утилизации этих батарей.

Михайлов сообщил, что при производстве и утилизации литиевых аккумуляторов было установлено, что они наносят столько же вреда экологии, сколько эксплуатация бензинового автомобиля на протяжении четырех лет.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Так что электромобили не являются экологически чистым средством передвижения.

Он также подчеркнул, что ресурсы лития не бесконечны и, в случае увеличения числа электрокаров, их может не хватить.

Специалисты сейчас ищут способы повторного использования литиевых аккумуляторов вместо их простой утилизации.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Ранее «За рулем» сообщал, что спрос на авто «немецкой тройки» резко вырос.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Источник:  Авто Mail
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / senivpetro
22.12.2025 
Фото:freepik / senivpetro
Поделиться:
Оцените материал:
0