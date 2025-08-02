Электромобили оказались чище машин с ДВС даже с учетом производства батарей

ICCT: электромобили начинают компенсировать выбросы уже после 17000 км

Новое исследование Международного совета по чистому транспорту (ICCT) опровергло мифы о негативных экологических воздействиях электромобилей.

Рекомендуем Эти изменения ждут водителей в августе 2025 года

Анализ показал, что после пробега в 17 000 км, что примерно соответствует году использования, электромобиль с литий-ионной батареей начинает компенсировать выбросы, связанные с его производством, благодаря нулевым выбросам во время эксплуатации. За 20 лет жизни электромобиль источает в четыре раза меньше парниковых газов, чем автомобиль с двигателем внутреннего сгорания (ДВС).

ICCT учёл все стадии: от добычи сырья и производства батарей до обслуживания и утилизации. Хотя начальный этап производства электромобиля оказывается более «грязным», переход Европы на зеленую энергетику быстро сводит на нет этот недостаток.

Так, электромобили (BEV) понижают выбросы CO2 на 73-78% по сравнению с ДВС, гибриды – на 20%, а подключаемые гибриды (PHEV) – на 30%. Автомобили на «зеленом» водороде снижают выбросы до 78%.

Сравнивая с 2021 годом, экологическое воздействие BEV возросло на 24% благодаря декарбонизации сектору энергетики. ICCT подчеркивает необходимость запрета на новые ДВС с 2035 года, чтобы автопром смог следовать за глобальным переходом к чистым технологиям.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках

Источник: SpeedMe