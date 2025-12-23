Амберавто готовит кроссоверы на 2026 год

Бренд Амберавто анонсировал новинки 2026 года – это кроссоверы А7 и А3

Принадлежащий калининградскому заводу «Автотор» бренд Амберавто объявил о своих новинках на 2026 год.

Ожидается, что в третьем квартале на российском рынке появятся кроссоверы Амберавто А7 и Амберавто А3. Модель А7 будет представлять собой электрический семейный кроссовер. Он создан для городских поездок и имеет длину 4640 мм при колесной базе 2770 мм. Модель А3 – компактный электрохэтчбек, ориентированный на молодую и прогрессивную аудиторию для городского использования. Его длина составляет 3720 мм, а колесная база — 2390 мм.

Пока единственная серийная модель – Амберавто А5, в оригинале JMEV Yi

Ранее сообщалось, что Амберавто уже реализовал 1115 электрических седанов Амберавто А5. Юбилейный тысячный автомобиль был передан клиентке из Краснодара 28 ноября.

В настоящее время у бренда 12 дилеров в 9 городах. В мае компания представила обновленный Амберавто А5 в комплектации Business.

