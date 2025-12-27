Названы самые надежные гибриды на европейском рынке и аутсайдеры

Издание What Car? составило рейтинг гибридных автомобилей – лидирует Toyota

Как показывает свежий опрос, надежность этих машин сильно различается в зависимости от модели.

Чтобы составить рейтинг, эксперты проанализировали отзывы почти 30 тысяч владельцев гибридов не старше пяти лет.

Топ-10 самых надежных гибридов

Абсолютным лидером с показателем 99,2% стал подключаемый гибрид Toyota RAV4 PHEV.

Toyota RAV4 PHEV

Владельцы отмечали лишь мелкие проблемы с мультимедийной системой или 12-вольтовой батареей, которые быстро и бесплатно устранялись по гарантии. Второе место занял Kia Niro PHEV (99%), а замкнул тройку Toyota RAV4 Hybrid (98,4%) – экономичный бензиновый автомобиль с электропомощником.

Kia Niro PHEV

Четвертую и пятую позиции заняли корейский Hyundai Kona Hybrid (98.7%) и японский Lexus UX Hybrid (98.4%). Шестое место у Lexus RX предыдущего поколения, доказавшего свою долговечность с показателем 97.9%.

Hyundai Kona Hybrid

Далее расположились модели Honda: Honda Civic e:HEV с результатом 97.3% и Honda Jazz Hybrid, набравший 96.9%. Замыкают первую десятку снова модели от Toyota: Toyota Corolla Hybrid (96.5%) и стильный кроссовер Toyota C-HR (95.4%).

Антирейтинг: гибриды, требующие больше внимания

Согласно исследованию, последние строчки рейтинга заняли три европейские модели. Skoda Superb PHEV (86,1%) чаще всего страдал от сбоев мультимедийной системы, при этом ремонт по гарантии для многих владельцев затягивался более чем на неделю. BMW 330e (87,6%) показал самые дорогие внегарантийные ремонты, связанные с гибридной батареей, а каждый второй автомобиль проводил в сервисе более 7 дней. Замкнул тройку Nissan Juke Hybrid (89,0%), у которого основные нарекания вызвали двигатель и аккумуляторные системы.

Важный нюанс: даже эти модели в целом остаются вполне надежными. Их низкие места в рейтинге – скорее сигнал для потенциального покупателя быть более внимательным при проверке конкретного автомобиля, особенно с истекающей гарантией, и заранее готовиться к возможным длительным работам на сервисе.

Общая тенденция налицо: выбор в пользу проверенных японских и корейских брендов с длительной гарантией значительно повышает шансы на беспроблемную эксплуатацию гибридного автомобиля.

Рекомендуем РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ! Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!



ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»