21 декабря
Новый Toyota RAV4 представили в Японии: он сильно отличается от других версий
Новый Toyota RAV4 представили в Японии: он сильно отличается от других версий

В Японии презентовали новый Toyota RAV4 шестого поколения с гибридной установкой

В Японии состоялась премьера шестого поколения Toyota RAV4. Кроссовер получил новые внешние изменения, сохранив при этом узнаваемые пропорции и стиль.

Он стал более массивным спереди, а также обзавёлся сетчатой решёткой радиатора, светодиодной оптикой и изменённым обвесом на колёсных арках. Размеры остались прежними: 4600 мм в длину, 1855 мм в ширину и 1680 мм в высоту.

Для японского рынка новинка оснащена гибридной установкой на базе 2,5-литрового бензинового мотора мощностью 240 л.с. Система работает с электромеханической бесступенчатой трансмиссией и полным приводом E-Four.

Автомобиль предлагает несколько режимов движения, включая Trail и Snow для сложных дорог и зимы.

Салон кроссовера также подвергся значительной переработке. В качестве новшеств появились цифровая приборная панель, центральный дисплей мультимедийной системы размером 12,9 дюйма, проекционный дисплей и обновлённый блок управления трансмиссией и стояночным тормозом. Объём багажника увеличился до 749 литров. В обновлённый комплекс Toyota Safety Sense входят адаптивный круиз-контроль и система предотвращения столкновений.

Источник:  Автоновости дня
Лежнин Роман
Фото:Toyota
21.12.2025 
Фото:Toyota
Отзывы о Toyota RAV 4 (8)

— Отличный автомобиль, полный восторг.
Toyota RAV 4  2012
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Легендарная надежность, ничего не ломается !!! Невысокий расход топлива у 2.0 двигателя.
Недостатки:
Недостаточная трансформация, раскладка передних сидений.
Комментарий:
За 8 лет эксплуатации перегорела 1 из ламп освещения заднего номерного знака! ТО, замена шин, дворников, аккумулятора это всё что приходится выполнять.
+65