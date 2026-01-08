Экология
ЭлектромобилиБиотопливоУтилизацияЭкология
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Volkswagen отменил выпуск «е-бусика»

Компания Volkswagen взяла длительную паузу в выпуске минивэна ID. Buzz

Возникшая в производстве минивэнов Volkswagen ID. Buzz пауза не означает полный уход модели с рынка, говорят в компании.

Напомним, в 2022 году электрический минивэн Volkswagen ID. Buzz громко стартовал на рынке Европы, а покупателям в США пришлось ждать до 2025-го – и вскоре среди американских клиентов стали ходить слухи, что этот год окажется единственным, когда модель будет доступна к покупке. Однако в Volkswagen заявляют: ID. Buzz вскоре вернется – очевидно, присоединившись к электрическому ID. Polo.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Рекомендуем
Гид по запчастям: сравнительные тесты и советы экспертов «За рулем»

Говоря казенным языком директоров крупных компаний, в данный момент дилеры «оптимизируют запасы», собираясь распродавать машины 2025 года выпуска до середины года наступившего. Но в нем обещан и дебют обновленной версии – правда, никаких подробностей о ней пока нет. Меж тем, нынешний ID. Buzz продается слабо: за III квартал в Штатах реализовали менее 5 тысяч «электробусиков», что по меркам местного рынка откровенно слабовато. Хотя, учитывая цену в 61 545 долларов, вполне объяснимо.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Car and Driver
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Иннокентий Кишкурно
Количество просмотров 19
08.01.2026 
Поделиться:
Оцените материал:
0