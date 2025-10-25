#
Volkswagen Tiguan
25 октября
Volkswagen остановил производство ключевых моделей Golf и Tiguan
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
25 октября
«Автотор» обновит модель, стремительно набравшую популярность
Toyota Corolla Cross Hybrid Nasu Edition
25 октября
Toyota Corolla Cross получила версию для настоящих покорителей бездорожья
Volkswagen остановил производство ключевых моделей Golf и Tiguan

Reuters: остановка производства Golf и Tiguan была запланирована заранее

На этой неделе Volkswagen объявил о временной приостановке сборки двух своих ключевых моделей – Golf и Tiguan.

Компания объяснила, что эта пауза не связана ни с дефицитом микрочипов, ни с конфликтом вокруг голландского производителя Nexperia, который негативно сказывается на мировых цепочках поставок. Представитель Volkswagen сообщил агентству Reuters, что остановка производственных линий была запланирована заранее и совпадает с осенними каникулами, а также с корректировкой складских запасов. Возобновить производство планируется к концу недели.

Ранее немецкое издание Bild упоминало, что приостановка связана с проблемами поставок микрочипов от компании Nexperia, однако в Volkswagen опровергли эту информацию как «неточную». Напомним, что Nexperia, принадлежащая китайской корпорации Wingtech, оказалась в центре международной напряженности после того, как голландское правительство 30 сентября взяло контроль над компанией, ссылаясь на угрозы безопасности и утечку интеллектуальной собственности. В ответ Китай ввел запрет на экспорт готовой продукции Nexperia.

Хотя продукция Nexperia и не относится к высокотехнологичным микрочипам, ее использование в автомобильной электронике вызывает беспокойство относительно потенциальных сбоев в производстве автопроизводителей по всему миру. В Volkswagen тем временем заверили, что в настоящее время не видят прямых последствий от ограничений Nexperia на свои цепочки поставок.

Также сообщается, что с 20 по 24 октября Volkswagen планирует приостановить производство моделей ID. Buzz и Multivan на своем заводе в Ганновере. Компания пояснила, что это позволит гибко адаптировать производственные процессы в связи с изменившимися условиями на рынке, тем самым останавливая производство из-за слабого спроса.

Источник:  Reuters
Лежнин Роман
25.10.2025 
