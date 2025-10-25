Volkswagen остановил производство ключевых моделей Golf и Tiguan

Reuters: остановка производства Golf и Tiguan была запланирована заранее

На этой неделе Volkswagen объявил о временной приостановке сборки двух своих ключевых моделей – Golf и Tiguan.

Компания объяснила, что эта пауза не связана ни с дефицитом микрочипов, ни с конфликтом вокруг голландского производителя Nexperia, который негативно сказывается на мировых цепочках поставок. Представитель Volkswagen сообщил агентству Reuters, что остановка производственных линий была запланирована заранее и совпадает с осенними каникулами, а также с корректировкой складских запасов. Возобновить производство планируется к концу недели.

Ранее немецкое издание Bild упоминало, что приостановка связана с проблемами поставок микрочипов от компании Nexperia, однако в Volkswagen опровергли эту информацию как «неточную». Напомним, что Nexperia, принадлежащая китайской корпорации Wingtech, оказалась в центре международной напряженности после того, как голландское правительство 30 сентября взяло контроль над компанией, ссылаясь на угрозы безопасности и утечку интеллектуальной собственности. В ответ Китай ввел запрет на экспорт готовой продукции Nexperia.

Volkswagen Tiguan

Хотя продукция Nexperia и не относится к высокотехнологичным микрочипам, ее использование в автомобильной электронике вызывает беспокойство относительно потенциальных сбоев в производстве автопроизводителей по всему миру. В Volkswagen тем временем заверили, что в настоящее время не видят прямых последствий от ограничений Nexperia на свои цепочки поставок.

Также сообщается, что с 20 по 24 октября Volkswagen планирует приостановить производство моделей ID. Buzz и Multivan на своем заводе в Ганновере. Компания пояснила, что это позволит гибко адаптировать производственные процессы в связи с изменившимися условиями на рынке, тем самым останавливая производство из-за слабого спроса.