Производство автомобилей в России падает четвертый месяц подряд

Росстат: за 11 месяцев 2025 года выпуск легковых автомобилей в РФ снизился на 12,6%

За 11 месяцев 2025 года производство легковых автомобилей в России сократилось на 12,6% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составило 591 тысячу штук. В ноябре было произведено всего 54,1 тысячи машин, что на 34,1% меньше, чем в ноябре 2024 года.

В то же время предприятие «Автомобильные технологии» в Калужской области в ноябре вышло на полный производственный цикл, выпуск автомобилей на его конвейере достиг 9 машин в час. В Москве с конвейера автозавода сошел первый предсерийный прототип электромобиля Атом.

Производство грузовиков за январь–ноябрь 2025 года составило 119 тысяч единиц, что на 32,8% меньше, чем годом ранее. В конце осени с конвейера сошло 9,9 тысячи грузовиков, что на 43% ниже показателя ноября 2024 года.

В ноябре на Симбирском автобусном заводе запустили серийное производство новых низкопольных автобусов модели СИМАЗ-4282. КАМАЗ произвел первые 20 седельных тягачей КАМАЗ-54901 в максимальной комплектации Hi-tech.

Эксперты агентства «Автостат» отмечают, что производство автомобильной техники в России сокращается уже четыре месяца подряд.

Источник:  Автостат
Весточкин Ефим
Фото:MidJourney
25.12.2025 
Фото:MidJourney
