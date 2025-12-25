Систему расчета экологического сбора на шины в России пересмотрят с 2026 года

В РФ экосбор на опасные для здоровья шины увеличат в несколько раз

С 1 января 2026 года в России изменится система расчета экологического сбора на автомобильные шины.

Новая методика предусматривает введение специального коэффициента для продукции, содержащей опасные вещества. В таких случаях коэффициент может достигать 17. Для безопасных шин, отвечающих требованиям, ставка останется равной нулю.

Основная претензия касается канцерогенов, которые выделяются из пыли, образующейся при истирании шин. Эти вещества очень вредны для здоровья и могут вызывать онкологические болезни. По экспертным данным, сбор на небезопасные шины может увеличиться более чем вдвое – до 389 тысяч рублей за тонну продукции. Для стандартного комплекта шин легкового автомобиля разница в цене может составить около 3 тысяч рублей, для шин кроссоверов и внедорожников – до 5–5,5 тысячи рублей.

Такое повышение направлено на создание механизма, который минимизирует наличие опасной продукции на российском рынке. Повышенные ставки станут преградой для поставщиков низкокачественных шин из Азии, так как торговля ими станет экономически невыгодной. В то же время производители безопасных шин смогут получить сертификат качества и избегут дополнительных затрат.

Дополнительное повышение экологического сбора в первую очередь затронет импортные шины: примерно 40% из них не соответствуют новым требованиям ГОСТ. Среди российских производителей этот показатель гораздо ниже – около 11%.

