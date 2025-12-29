Эти премиум-иномарки стали самыми популярными в России

«Автостат»: продажи премиальных автомобилей в РФ увеличились на 47%

По итогам ноября 2025 года в России было продано 15,8 тысячи новых автомобилей премиум-брендов. Это на 47% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

При этом продажи машин премиум-класса растут уже второй месяц подряд. По информации агентства «Автостат», в конце осени доля премиум-сегмента составила 12,4% от всех реализованных новых легковых машин, что равно примерно одному из восьми автомобилей. Годом раньше этот показатель был 8,8%.

Второй месяц подряд лидером среди премиальных марок остается Exeed, который в ноябре продал 2185 машин, что на 7% превышает прошлогодний результат.

Неподалеку расположился BMW с 2149 проданными автомобилями, что в 2,7 раза больше, чем в ноябре 2024 года. Третье место занял Lixiang с сохранением объемов продаж на уровне прошлого года – 1848 автомобилей.

В топ-5 вошли также Tank с 1805 проданными машинами (-10%) и Hongqi, который показал рост на 56% и реализовал 1191 авто. Более тысячи автомобилей за месяц сумели продать также Voyah (1187 шт.; рост в 2,1 раза) и Mercedes-Benz (1160 шт.; рост в 2,2 раза).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

