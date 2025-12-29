#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Эти премиум-иномарки стали самыми популярными в России
29 декабря
Эти премиум-иномарки стали самыми популярными в России
«Автостат»: продажи премиальных автомобилей в...
Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?
29 декабря
Вариатор Honda: надежный! Но что сломается в первую очередь?
Эксперт «За рулем» расскаазал о проблемах...
«Вечный» кузов, мощный движок, АКП — свежий премиум по цене Весты
29 декабря
«Вечный» кузов, мощный движок, АКП — свежий премиум по цене Весты
Эксперт «За рулем» рассказал, как правильно...

Эти премиум-иномарки стали самыми популярными в России

«Автостат»: продажи премиальных автомобилей в РФ увеличились на 47%

По итогам ноября 2025 года в России было продано 15,8 тысячи новых автомобилей премиум-брендов. Это на 47% больше, чем в аналогичном месяце прошлого года.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

При этом продажи машин премиум-класса растут уже второй месяц подряд. По информации агентства «Автостат», в конце осени доля премиум-сегмента составила 12,4% от всех реализованных новых легковых машин, что равно примерно одному из восьми автомобилей. Годом раньше этот показатель был 8,8%.

Второй месяц подряд лидером среди премиальных марок остается Exeed, который в ноябре продал 2185 машин, что на 7% превышает прошлогодний результат.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Неподалеку расположился BMW с 2149 проданными автомобилями, что в 2,7 раза больше, чем в ноябре 2024 года. Третье место занял Lixiang с сохранением объемов продаж на уровне прошлого года – 1848 автомобилей.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

В топ-5 вошли также Tank с 1805 проданными машинами (-10%) и Hongqi, который показал рост на 56% и реализовал 1191 авто. Более тысячи автомобилей за месяц сумели продать также Voyah (1187 шт.; рост в 2,1 раза) и Mercedes-Benz (1160 шт.; рост в 2,2 раза).

Ранее «За рулем» сообщал, что популярный в России автобренд показал сразу четыре новинки.

  • «За рулем» можно смотреть на YouTube
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Автостат
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Ушакова Ирина
Фото:freepik / freepik
29.12.2025 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0