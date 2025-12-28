Как изменилась цена новейшего Lexus GX за полгода в России?

В мае Lexus GX 550 в России стоил 14 млн рублей, сейчас — до 17,8 млн рублей

За последние полгода цена на Lexus GX 2025 в России значительно выросла.

Lexus GX

В мае автомобиль можно было приобрести за 12,9–13,39 млн рублей. Дилер «Рольф» предлагал топовую комплектацию Lexus GX 550 Overtrail+ с гарантией 100 тыс. км за 14,995 млн рублей, со скидками по кредиту и trade-in – за 14 млн рублей.

Сейчас дилеры Toyota и Lexus продают машину в комплектации Luxury+ за 17,8 млн рублей. При этом скидка за кредит и trade-in осталась такой же – 1 млн рублей, а гарантия уменьшилась до 2 лет или 60 тыс. км.

Лидеры продаж с более низкими ценами – неофициальные продавцы, которые предлагают Lexus GX 2025 в комплектации Overtrail за 15,5 млн рублей в Омске, Москве и Твери.

Интерьер Lexus GX

В Балашихе дилер продаёт внедорожник за ту же сумму, но со скидкой по кредиту и trade-in в 550 тыс. рублей.

Все Lexus GX 2025 в России имеют одинаковую техническую начинку – это версии GX550 с 3,4-литровым мотором мощностью 354 л.с., автоматической коробкой и полным приводом. Модель является люксовым вариантом Toyota Land Cruiser Prado 250.

«За рулем» можно читать в Одноклассниках