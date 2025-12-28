Проверенный V6 и классический автомат – новое поколение популярного «японца»

#
28 декабря
Интерьер Mitsubishi ASX
28 декабря
Nissan Pathfinder 2026
28 декабря
Nissan представила обновленную версию кроссовера Pathfinder 2026 модельного года для рынка США.

Пятое поколение модели получило обновленный дизайн, главным образом изменена передняя часть с новой решеткой радиатора. В салоне появилась медиасистема с большим 12,3-дюймовым экраном с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Теперь во всех комплектациях кроссовера есть беспроводная зарядка стандарта Qi2, которая заряжает смартфон втрое быстрее прежней версии – с 10% до 90% за полтора часа вместо четырех.

Nissan Pathfinder 2026
Nissan Pathfinder 2026
Технически автомобиль остался таким же: под капотом сохранен 3,5-литровый мотор V6 мощностью 284 лошадиные силы и 9-ступенчатая автоматическая коробка.

В базовых комплектациях предусмотрен передний привод, полный привод стоит 2000 долларов и входит в стандарт для версии Rock Creek с усиленной подвеской, увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми дисками.

Обновленный Pathfinder будет доступен в пяти версиях: S, SV, SL, Platinum и Rock Creek. Самая дорогая комплектация Platinum стоит 51 тысячу долларов, а Rock Creek – 46,5 тысячи долларов. Новинка поступит в дилерские центры США в начале будущего года.

Источник:  Motor1
Лежнин Роман
Фото:Nissan
28.12.2025 
Фото:Nissan
