Проверенный V6 и классический автомат – новое поколение популярного «японца»

Nissan представил обновленный кроссовер Pathfinder 2026 года в пяти версиях

Nissan представила обновленную версию кроссовера Pathfinder 2026 модельного года для рынка США.

Пятое поколение модели получило обновленный дизайн, главным образом изменена передняя часть с новой решеткой радиатора. В салоне появилась медиасистема с большим 12,3-дюймовым экраном с поддержкой беспроводных Apple CarPlay и Android Auto.

Теперь во всех комплектациях кроссовера есть беспроводная зарядка стандарта Qi2, которая заряжает смартфон втрое быстрее прежней версии – с 10% до 90% за полтора часа вместо четырех.

Nissan Pathfinder 2026

Технически автомобиль остался таким же: под капотом сохранен 3,5-литровый мотор V6 мощностью 284 лошадиные силы и 9-ступенчатая автоматическая коробка.

В базовых комплектациях предусмотрен передний привод, полный привод стоит 2000 долларов и входит в стандарт для версии Rock Creek с усиленной подвеской, увеличенным клиренсом и 18-дюймовыми дисками.

Обновленный Pathfinder будет доступен в пяти версиях: S, SV, SL, Platinum и Rock Creek. Самая дорогая комплектация Platinum стоит 51 тысячу долларов, а Rock Creek – 46,5 тысячи долларов. Новинка поступит в дилерские центры США в начале будущего года.

