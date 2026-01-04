#
Lifestyle Package by Modellista
Toyota RAV4 получил два новых варианта дизайна
Названы признаки поддельных автозапчастей
Названы признаки поддельных автозапчастей
Как не остаться должником своей же страховой компании
Как не остаться должником своей же страховой компании
Toyota RAV4 получил два новых варианта дизайна

Toyota представила RAV4 с двумя эксклюзивными пакетами стайлинга от Modellista

После дебюта в Северной Америке, Европе и Китае новый Toyota RAV4 наконец поступил в продажу в Японии.

В честь этого компания Toyota вместе с тюнинг-ателье Modellista разработала два эксклюзивных стилистических пакета, которые позволяют придать гибридной версии кроссовера более спортивный или внедорожный внешний вид в зависимости от предпочтений владельца.

В Японии Toyota RAV4 предлагается только как классический самозарядный гибрид в комплектациях Z и Adventure. Модель оснащена 2,5-литровым двигателем мощностью 237 л.с. и системой полного привода E-Four. Toyota сообщила, что до конца финансового 2026 года в линейку добавятся подключаемый гибрид и версия GR Sport, а пока покупателям предлагаются заводские пакеты стайлинга для персонализации автомобиля.

Пакет Lifestyle Package предназначен для версии Z. В него входят аэродинамический обвес от Modellista с передним сплиттером, дополнительным светодиодным освещением, боковыми юбками, накладками на задний бампер и 20-дюймовыми дисками. Стоимость такого набора составляет 586 760 иен (около 3800 долларов).

Outdoor Package by Modellista

Пакет Outdoor Package создан для версии Adventure и рассчитан на поклонников езды по бездорожью. В него входят обвес с крупными защитными алюминиевыми накладками, расширители арок, дефлектор капота, решётка радиатора с дополнительными светодиодами и 18-дюймовые колесные диски цвета Matte Olive. Цена пакета — 508 310 иен (около 3300 долларов).

Цена Toyota RAV4 в Японии начинается от 4,5 миллиона иен, что примерно равно 29 000 долларам.

Источник:  Carscoops
Лежнин Роман
Фото:Carscoops
04.01.2026 
Фото:Carscoops
