Путешествия
МаршрутыНа выходныеС детьмиЗа границуКараванинг
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
2 января
Автомобили с ДВС снова набирают популярность в мире: почему так происходит?
EY: 50% покупателей приобретут бензиновый авто...
Mitsubishi Xpander Cross
2 января
В продаже появился надежный семиместный Mitsubishi с доступной ценой
На рынке РФ появился Mitsubishi Xpander и...
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
2 января
Как бороться со скручиванием пробега? Мнение эксперта
Эксперт «За рулем» рассказал, как исключить...

Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 2 января

На 12 улицах Москвы снизилась стоимость городской парковки

С 2 января 2026 года в Москве точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц.

Рекомендуем
Эксперт рассказал, почему платные парковки улучшают экологию города

Где теперь дешевле?

На 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках была меньше 50%, поэтому тариф был снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевела на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

А как на остальных участках?

На подавляющем большинстве участков с платными парковками – 89% улиц – тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы были скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.

Зачем это сделано?

Корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее.

Кроме того, стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы была проиндексирована на 3 руб. и теперь составляет 13 руб. за участок. В остальное время – 70% времени суток в будни (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), а также в выходные и праздники – проезд бесплатный. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не менялась. Изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

  • «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube
Источник:  Дептранс Москвы
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
«За рулем»
Фото:АГН «Москва»
Количество просмотров 11
02.01.2026 
Фото:АГН «Москва»
Поделиться:
Оцените материал:
0