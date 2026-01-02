Стоимость проезда по МСД проиндексирована с 2 января

На 12 улицах Москвы снизилась стоимость городской парковки

С 2 января 2026 года в Москве точечно скорректированы парковочные тарифы на ряде улиц.

Где теперь дешевле?

На 12 улицах Москвы парковка стала дешевле. Средняя загруженность парковочных мест на этих участках была меньше 50%, поэтому тариф был снижен для баланса спроса, в том числе до 40 рублей на отдельных участках. Например, парковка подешевела на улице Михаила Якушина, улице Игоря Численко, во 2-м, 3-м и 5-м проезде Марьиной Рощи.

А как на остальных участках?

На подавляющем большинстве участков с платными парковками – 89% улиц – тарифы остались прежними. На 10,5% участков платных парковок, где занятость превышает 80-90%, тарифы были скорректированы в рамках действующей тарифной сетки. На таких улицах есть множество точек притяжения автомобилистов – популярные торговые и бизнес-центры, дорогие рестораны, достопримечательности.

Зачем это сделано?

Корректировка тарифов позволит освободить самые загруженные парковки, что сократит лишний трафик, создаваемый автомобилями, чьи водители ищут свободные места. Местные жители с резидентным разрешением получат еще больший приоритет и смогут быстрее находить парковку, так как оборачиваемость парковочных мест станет выше – стоянки будут освобождаться быстрее.

Кроме того, стоимость проезда по МСД в критически загруженные часы была проиндексирована на 3 руб. и теперь составляет 13 руб. за участок. В остальное время – 70% времени суток в будни (с 20:00 до 07:00 и с 11:00 до 16:00), а также в выходные и праздники – проезд бесплатный. Стоимость транзитного проезда – 950 рублей – не менялась. Изменения позволят продолжать делать поездку по МСД быстрой, комфортной и предсказуемой по времени.

В пользу автомобилистов проезд по конкретному участку МСД считается платным, только если автомобиль въехал и выехал с участка в платное время. Например, проезд по участку бесплатный, если автомобиль заехал на него в 6:55, а выехал в 7:30 или заехал на участок в 10:55, а выехал в 11:30.

