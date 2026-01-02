В Москве скорректирована стоимость проезда в городском транспорте

С 2 января 2026 года в столице изменились тарифы на проезд в городском транспорте

Ежедневно по рабочим дням в московском транспорте совершается свыше 17 млн поездок.

В Дептрансе отмечают, что корректировка цен связана с необходимостью компенсировать рост расходов на электроэнергию, топливо и инфляцию.

В 2026 году, уже пятый год подряд, наиболее выгодным способом оплаты остается биометрия: одна поездка обойдется в 71 рубль, что на 12 рублей дешевле, чем при оплате банковской картой. В прошлом году оплата по биометрии стала доступна на всех турникетах метро и МЦК.

Стоимость разовой поездки по абонементам «Единый» на 30, 90 и 365 дней изменилась в среднем на 3,5 рубля.

Пассажиры сохраняют возможность бесплатных пересадок между метро, МЦК и МЦД, а также между маршрутами наземного транспорта. Для этого необходимо привязать карту «Тройка» в личном кабинете приложения «Метро Москвы» или «Московский транспорт».

На бесплатные пересадки приходится 80% всех билетов тарифного меню. К ним относятся безлимитные «Единые» билеты, «Кошелек» по карте «Тройка», а также билет ТАТ «Автобус-Трамвай».

С прошлого года, приобретая «Единые» на 30, 90 и 365 зона «Пригород» и «Единые» на 30 и 90 дней зона «Пригород» для обучающихся, пассажиры могут оплачивать проезд и на смежных столичных автобусных маршрутах проекта «Москва-область» между Москвой и Подмосковьем. Стоимость этих билетов для обучающихся с 2 января не меняется.

Также с 2 января изменится стоимость проезда на регулярном речном электротранспорте. В период «летнего тарифа» (с 1 мая по 30 сентября) одна поездка при оплате банковской картой или через СБП будет стоить 380 рублей в будни и 550 рублей в выходные; по билету «Кошелек» – 330 и 500 рублей; по биометрии – 230 и 400 рублей соответственно.

В период «зимнего тарифа» (с 1 октября по 30 апреля) будничная стоимость проезда не изменилась, а в выходные при оплате картой или СБП она составит 170 рублей, по билету «Кошелек» или по биометрии – 145 рублей.

Поездки на регулярных речных маршрутах по «Единым» билетам на 30, 90 и 365 дней по-прежнему включены в их стоимость в течение всего года.