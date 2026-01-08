#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
8 января
Услуги автосервисов резко подорожают в этом году
В России ожидается рекордный рост цен на услуги...
Интерьер Volkswagen Lavida XR
8 января
В России появился надежный и просторный седан Volkswagen дешевле Весты
Продажи седанов Volkswagen Lavida XR стартовали...
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
8 января
Эти семейные кроссоверы признаны самыми безопасными в мире
TopSpeed: самой безопасной моделью среди...

Абсолютно новый Duster уже на подходе с ценой дешевле миллиона рублей

Renault Duster третьего поколения будет стоить в Индии от 869 700 рублей

Компания Renault готовит к старту продаж в Индии третье поколение кроссовера Dacia Duster. Модель будет выпущена под брендом Renault и получит уникальный дизайн, отличающийся от европейской версии.

Рекомендуем
Как определить, что дорога очень скользкая?

В частности, в Индии не появятся Y-образные ходовые огни, вместо этого в нижней части бампера установят увеличенную защитную пластину. Сзади новинка будет выделяться светодиодной полосой, проходящей через всю ширину кузова и связывающей фонари.

Интерьер нового Duster будет близок по стилистике к глобальной версии и Nissan Tekton. В топовых комплектациях предусмотрены медиасистема с 10-дюймовым экраном, цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем и беспроводная зарядка для смартфонов. Важной особенностью станет панорамная крыша, которая считается обязательной для сегмента на индийском рынке.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

На старте продаж предложат бензиновый двигатель, а гибридная версия появится в течение года.

Рекомендуем
Рейтинги «За рулем» для автомобилистов 2025

Производство нового Duster будет локальным – на заводе Renault в Ченнаи, в отличие от глобальной модели, выпускаемой в Турции. Официальная премьера автомобиля состоится 26 января. Ожидается, что цена будет в диапазоне от 1 до 2 миллионов рупий, что составляет примерно от 869 700 до 1,74 млн рублей. В Индии этот кроссовер будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara и Skoda Kushaq.

  • «За рулем» можно читать и в MAX
Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Carscoops
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Renault
Количество просмотров 89
08.01.2026 
Фото:Renault
Поделиться:
Оцените материал:
0

Отзывы о Renault Duster (25)

— Хороший автомобиль, советую брать.
Renault Duster  2014
/ срок владения: более 5 лет
Достоинства:
Высокая остаточная стоимость, продал в 2021 г. за цену по которой покупал в 2014 году.
Недостатки:
неудачное расположение Медиа системы, поэтому неудобно ей управлять в движении. Большой расход топлива при 2.0 л. и 4х4.
Комментарий:
Хотел брать новый Дастер-2, но из-за такого роста цен на него я пересел на Сандеро Степвей, экономичнее и соответствует моему бюджету
+31