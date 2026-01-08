Абсолютно новый Duster уже на подходе с ценой дешевле миллиона рублей

Renault Duster третьего поколения будет стоить в Индии от 869 700 рублей

Компания Renault готовит к старту продаж в Индии третье поколение кроссовера Dacia Duster. Модель будет выпущена под брендом Renault и получит уникальный дизайн, отличающийся от европейской версии.

В частности, в Индии не появятся Y-образные ходовые огни, вместо этого в нижней части бампера установят увеличенную защитную пластину. Сзади новинка будет выделяться светодиодной полосой, проходящей через всю ширину кузова и связывающей фонари.

Интерьер нового Duster будет близок по стилистике к глобальной версии и Nissan Tekton. В топовых комплектациях предусмотрены медиасистема с 10-дюймовым экраном, цифровая приборная панель с 7-дюймовым дисплеем и беспроводная зарядка для смартфонов. Важной особенностью станет панорамная крыша, которая считается обязательной для сегмента на индийском рынке.

На старте продаж предложат бензиновый двигатель, а гибридная версия появится в течение года.

Производство нового Duster будет локальным – на заводе Renault в Ченнаи, в отличие от глобальной модели, выпускаемой в Турции. Официальная премьера автомобиля состоится 26 января. Ожидается, что цена будет в диапазоне от 1 до 2 миллионов рупий, что составляет примерно от 869 700 до 1,74 млн рублей. В Индии этот кроссовер будет конкурировать с Hyundai Creta, Kia Seltos, Suzuki Grand Vitara и Skoda Kushaq.

