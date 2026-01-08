#
Представлен новый кроссовер с просторным салоном: его будут выпускать в России

Гибридный кроссовер Rox Adamas вышел на китайский рынок с ценой 4 млн рублей

Китайский рынок пополнился люксовой версией кроссовера Rox01 – моделью Rox Adamas. Цена машины составляет 350 тыс. юаней, что примерно равно 4 млн рублей.

Rox Adamas
Rox Adamas

Внешне кроссовер похож на Rox 01, но у него изменена рамка решетки радиатора – теперь она окрашена в цвет кузова, а нижняя часть выполнена в закрытом исполнении вместо ячеистой сетки. Adamas доступен в пяти цветах кузова.

Внутри сохраняется архитектура салона Rox 01. Машина оснащена цифровой приборной панелью с экраном 12,3 дюйма и медиасистемой с экраном 15,7 дюйма. Установлены кожаные сиденья Nappa с вентиляцией и подогревом, доводчики на всех дверях, а для пассажиров заднего ряда предусмотрен дополнительный экран с диагональю 15,7 дюйма и разрешением 3K.

Комплектуется Rox Adamas силовой установкой типа EREV – последовательным гибридом. Турбированный двигатель объемом 1,5 литра выполняет роль генератора для батареи емкостью 44,5 кВт·ч.

Интерьер Rox Adamas
Интерьер Rox Adamas

Колеса приводят электромоторы, суммарная мощность системы – 488 лошадиных сил, крутящий момент – 740 Н·м. Разгон до 100 км/ч составляет 5,5 секунды. На электротяге автомобиль может проехать до 215 км, общий запас хода достигает 1405 км.

Rox Adamas уже получил одобрение типа транспортного средства (ОТТС) в России, сборка модели начнется в стране в 2026 году.

Источник:  ITHome
