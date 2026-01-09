General Motors подарит новую жизнь легендарному V8

Шестое поколение моторов V8 Small Block будет выпущено в двух вариантах объема

Компания General Motors решила не следовать трендам на уменьшение объемов двигателей и электрификацию.

Она вкладывает большие средства в создание шестого поколения своих известных моторов V8 Small Block. Новая силовая установка будет выпущена в двух вариантах объема, при этом топовая версия для спорткаров станет больше нынешних моделей.

Как сообщает издание Corvette Blogger со ссылкой на внутренний каталог запчастей GM и инсайдерскую информацию, новый двигатель с предполагаемым индексом LS6 получит объем 6,7 литра. Этот мотор, вероятно, дебютирует на Chevrolet Corvette Grand Sport 2027 модельного года.

Из утекших данных следует, что новый двигатель будет с алюминиевым блоком, классической верхнеклапанной конструкцией и комбинированной системой впрыска топлива (прямой и распределенный). Кроме 6,7-литровой версии для спорткаров, GM планирует выпускать и более легкую модификацию с объемом 5,7 литра, скорее всего, для пикапов, например Chevrolet Silverado 1500. 6,7-литровый V8 также может быть использован в будущих версиях Cadillac CT5.

General Motors намерена сохранить в производстве двигатели V8. В 2023 году компания объявила об инвестициях в 579 миллионов долларов в завод Flint Engine Operations для подготовки к выпуску шестого поколения Small Block, а в этом году сумма вложений увеличилась. Первые серийные моторы нового поколения должны появиться на полноразмерных пикапах концерна в 2027 году, а затем станут доступны и на других моделях.

GM обещает, что новые двигатели будут мощнее и экономичнее нынешних моделей объемом 5,3 и 6,2 литра. Для сравнения, актуальный атмосферный V8 на 6,2 литра выдает 420 лошадиных сил и 623 Нм крутящего момента.

