10 января
10 января
10 января
Китай опередил Японию, продав больше всего автомобилей в 2025 году

BYD и Geely попали в десятку крупнейших автопроизводителей мира в 2025 году

Китайские автопроизводители впервые за более чем 20 лет превзошли Японию по годовым продажам автомобилей, согласно данным Nikkei China.

В 2025 году китайские компании реализовали около 27 миллионов автомобилей по всему миру, тогда как японские – чуть менее 25 миллионов.

В эту цифру входят легковые и коммерческие автомобили, а также продажи внутри страны и экспорт. Примерно 70% продаж китайских автопроизводителей приходится на внутренний рынок. На электромобили и гибриды приходится почти 60% от продажи легковых машин в Китае.

Компании BYD и Geely попали в десятку крупнейших автопроизводителей мира по продажам в 2025 году. Chery стала одним из ведущих экспортеров, значительно увеличив поставки за границу.

В Европе ожидают рост продаж китайских автомобилей до 2,3 миллиона штук, несмотря на импортные пошлины. Рост также прогнозируется на развивающихся рынках: в Африке продажи увеличатся на 32% до 230 тысяч автомобилей, в Латинской Америке – на 33% до 540 тысяч.

Японские автокомпании достигли пика продаж в 2018 году – почти 30 миллионов машин. Но в 2025 году их объем продаж немного ниже китайского. Некоторые японские бренды теряют позиции на ключевых рынках, в том числе в США, а их доля на китайском рынке сокращается на фоне растущей конкуренции с местными производителями.

Источник:  CarNewsChina
10.01.2026 
0