#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
13 января
Мировой автогигант запатентовал в РФ несколько товарных знаков: что дальше?
Kia зарегистрировала в России два товарных...
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
13 января
Как вовремя понять, что машина из мечты превратилась в обузу
Эксперты: расставаться с машиной нужно на пике...
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
13 января
Россия заняла 13-е место в рейтинге крупнейших авторынков мира
Эксперт Целиков опубликовал топ-15 авторынков...

96% водителей хотя бы раз в год ведут себя агрессивно за рулем

Эксперт: люди в стрессе ведут себя так, будто вышли на ринг, а не сели в машину

Эксперты издания Pravda.Ru объясняют, как обуздать гнев и обезопасить себя.

Рекомендуем
1156 «лошадей», 2,5 секунды до «сотни» и 260 км/ч: это новый Кайен!

Получение водительских прав – лишь первый шаг, а настоящее испытание начинается на реальной дороге, к которой автошколы готовят лишь отчасти. Как показывают данные Американской автомобильной ассоциации, подавляющее большинство водителей (96%) хотя бы раз в год поддаются агрессии за рулем, создавая прямую угрозу безопасности.

«Люди в стрессе ведут себя так, будто вышли на ринг, а не сели в машину», – отмечает автомобильный инструктор с 20-летним стажем.

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Ключ к контролю – вовремя сделать паузу, глубоко вдохнуть, переключить внимание на музыку и обязательно держать дистанцию. Способность управлять своими эмоциями так же важна, как и знание правил. Именно хладнокровие позволяет быстрее реагировать в критический момент.

В то время как подготовленный водитель уверенно действует в нештатной ситуации, неподготовленный теряется, чаще ошибается при поломках или после ДТП, ведет себя агрессивно, неосознанно увеличивая риски для всех участников движения.

Рекомендуем
Суперинтересный телеграм-канал про автомобили — подписаться!

Поэтому эксперты призывают не только следить за техникой, но и постоянно работать над своим психологическим состоянием перед и во время поездки, а также иметь в машине все необходимое для непредвиденных обстоятельств – от аптечки до знака аварийной остановки.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Алексеева Елена
Фото:freepik / freepik
Количество просмотров 6
13.01.2026 
Фото:freepik / freepik
Поделиться:
Оцените материал:
0