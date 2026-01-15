УАЗ планирует начать выпуск двигателей Евро-6

Экология
15 января
15 января
15 января
Ульяновский автомобильный завод планирует начать производство двигателей, соответствующих стандарту Евро-6, для своих внедорожников. Об этом сообщили в пресс-службе завода.

В пресс-службе отметили, что если будут введены новые экологические требования, связанные с уровнем вредных веществ в выхлопных газах, УАЗ обязательно обеспечит соответствие своих автомобилей этим нормам.

Минпромторг готовит проект изменений в техрегламент «О безопасности колесных транспортных средств», которые предусматривают внедрение стандарта Евро-6 для российских автомобилей. Эти поправки должны пройти экспертное заключение и получить одобрение Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), после чего вступят в силу.

Переход российского автопрома на Евро-6 ожидается примерно до 2028 года. Ранее планировали принять эти изменения еще в 2020 году, но сроки сдвинулись из-за пандемии COVID-19 и западных санкций.

Ранее «За рулем» сообщал, что опубликован рейтинг машин, которыми больше всего довольны россияне.

Источник:  «Газета. Ru»
Ушакова Ирина
Фото:Дмитрий Сандимиров/ТАСС
15.01.2026 
