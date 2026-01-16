#
16 января
Запарковался – расплачивайся: блокировка чужого авто грозит крупным штрафом и эвакуацией

Лев Воропаев: Умышленное перекрытие выезда с парковки грозит штрафом и эвакуацией

Распространенная конфликтная ситуация на парковке, когда один автомобиль наглухо блокирует выезд другому, далеко не безобидна, напоминает издание Pravda.Ru.

Как пояснил автоюрист Лев Воропаев, такие действия квалифицируются законом как сознательное создание препятствий для движения. Это административное правонарушение, за которое грозит не только денежное взыскание, но и задержание транспортного средства с помещением на спецстоянку, что влечет за собой дополнительные расходы и потерю времени для владельца.

Размер штрафа зависит от города, где произошел инцидент. В большинстве регионов России он составляет 2 тысячи рублей, а для Москвы и Санкт-Петербурга, ввиду особой загруженности улиц, установлен повышенный штраф в размере 3 тысяч рублей. Основанием для наказания является именно умысел водителя, который осознанно перекрыл проезд.

Если вашу машину заблокировали, не следует пытаться решить проблему самостоятельно, рискуя усугубить конфликт. Правильным алгоритмом будет вызов наряда ГИБДД или участкового.

Сотрудники полиции оформят протокол, который и станет основанием для штрафа и вызова эвакуатора. Аналогичный порядок действий – официальная фиксация происшествия – применяется и в других ситуациях, например, при повреждении автомобиля упавшим с крыши снегом, когда ответственность уже лежит на управляющей компании.

Алексеева Елена
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
16.01.2026 
Фото:Илья Московец/URA.RU/ТАСС
