Как нечищеные дворы убивают ваш автомобиль?

Эксперт Плетнев перечислил неисправности, возникающие из-за пробуксовки в снегу

Зимняя эксплуатация автомобиля – это настоящее испытание и проверка водительского мастерства.

Полноприводный внедорожник с высоким клиренсом решит часть проблем зимнего вождения, но что делать владельцам переднеприводных «пузотерок»? Нечищеные дворы создают большие проблемы для таких машин. При этом нельзя бездумно жать на газ в попытке преодолеть снежные препятствия – это может серьезно навредить машине.

Какие негативные последствия для автомобиля несет неправильное преодоление сугробов? На этот вопрос ответил эксперт Сергей Плетнев.

Комментарий эксперта

Сергей Плетнев, Директор по послепродажному обслуживанию ГК АВТОДОМ:

– Неблагоприятные погодные условия, наледи и сугробы самым негативным образом сказываются на работе двигателя, трансмиссии и узловых элементов подвески авто. Длительная пробуксовка автомобиля приводит к множеству неисправностей в двигателе, трансмиссии, подвеске и кузове из-за перегрева, ударных нагрузок и механического износа.

Вязкое, недостаточно прогретое моторное масло в смазочной системе двигателя при первом его запуске в сочетании с повышенными оборотами, необходимыми для преодоления препятствия в виде сугроба, не может обеспечить полноценную защиту трущихся деталей двигателя, что вызывает их повышенный износ и может привести к преждевременному выходу из строя двигателя.

Высокие обороты без нагрузки способствуют быстрому перегреву ЦПГ и коленвала, приводя к деформации ГБЦ, трещинам в блоке и масляному голоданию. Помпа системы охлаждения работает на пределе, возможно закипание охлаждающей жидкости, идет дополнительная нагрузка на опоры двигателя и трансмиссии.

Автоматическая коробка передач, являясь частью классической гидромеханической трансмиссии, наиболее часто встречающаяся на современных автомобилях, подвержена сверхнагрузкам при попадании автомобиля в сугроб. Высокие обороты гидротрансформатора резко повышают температуру рабочей жидкости коробки передач, что приводит к ее горению внутри агрегата. В конечном счете возникшие продукты этого горения забивают каналы мехатроника, что делает его работоспособность невозможной, а систематические периодические нагрузки, вызванные раскачкой автомобиля, приводят к выходу из строя фрикционных муфт сцепления.

Механические и роботизированные коробки передач в условиях пробуксовки колес в режиме постоянного включения и выключения механизма сцепления перегреваются, что приводит к повышенному механическому износу и выходу из строя сопряженных деталей коробки переключения передач и перегреву фрикционных дисков сцепления.

Автомобили, оснащенные вариатором, также подвержены дополнительным нагрузкам и могут потерять способность передвижения из-за приводного ремня, который может порваться вследствие высоких нагрузок, вызванных пробуксовкой ведущих колес.

АКПП страдает от кипения ATF, сгорания фрикционов, засорения гидроблока стружкой и разрушения тормозных лент, что вызывает рывки, толчки и полную потерю передач. На МКПП изнашивается и «жжется» диск сцепления, на роботизированных коробках – сухие фрикционы. Полноприводные авто теряют муфту подключения задней оси, дифференциалы и приводные валы разрушаются от внезапных рывков.

Изнашиваются сайлентблоки, подшипники ступиц и приводные валы, тормозные диски покрываются налетом от грязи, нарушаются углы установки схождения и развала колес. Шины стираются неравномерно, боковины трутся, протектор разрушается; бамперы, пороги, арки и пластиковая защита мотора ломаются о ледяные отвалы. Лакокрасочное покрытие царапается абразивом из снега и реагентов, ускоряя коррозию.

«За рулем» можно читать и в MAX