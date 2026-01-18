Рама, дизель, полный привод — достойный внедорожник чуть дороже миллиона
13 января компания Zhengzhou Nissan представила новый пикап Jin Ruiqi, который позиционируется как недорогой автомобиль для работы. Машина построена на базе платформы Nissan Navara.
Доступно 11 комплектаций с ценами от 86,8 до 119,8 тыс. юаней (около 1,0–1,35 млн рублей). Клиенты могут выбрать бензиновую или дизельную версию, а также полный или задний привод. Также есть модели с удлинённым грузовым отсеком.
Двигатели представлены двумя вариантами: 2,3-литровый турбодизель Renault M9T мощностью 147 л.с., который идёт с 5-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом, и 2,4-литровый атмосферный бензиновый мотор на 157 л.с., доступный только с механической коробкой передач.
Грузоподъемность модели достигает 2 тонн благодаря усиленным рессорам. Удлинённый кузов имеет грузовой отсек размером 1890×1562×475 мм с ровным полом без выступающих арок, что облегчает загрузку. Углы въезда и съезда составляют 31° и 25° соответственно. Интерьер машины выполнен просто: черная отделка, физические кнопки для климат-контроля и радио, аналоговая приборная панель.
Для первых покупателей предусмотрены скидки: 5000 юаней при trade-in и прямое денежное вознаграждение в размере 3000 юаней.
