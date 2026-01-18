#
МолнияВыиграй ЛадуРазборка неделиЖурнал на домУтильсборШиныСкидки на автоРейтингиАвтоподборШтрафыПутешествуй!ТаксиФорумПДД-задачкиЭксклюзивАвтоспортНовые возможностиОтзывыФотогид (ТО+ремонт)Мы в соцсетях
>
ЛайфхакиОпросыРедакцияФорумПодписка на журналПДД-задачкиВсе автомобилиПарк «За рулем»СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
18 января
Семейка упитанных кабанчиков порадовала автомобилистов Подмосковья (видео)
Прогулка семьи кабанов вдоль трассы в Раменском...
Купава-273140
18 января
В Белоруссии представили комфортный автодом с «душевными» опциями
Минский автозавод и МАЗ-Купава представили...
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
18 января
Универсальный кемпер-прицеп Honda можно буксировать даже на CR-V
Honda Base Station — это прототип...

Рама, дизель, полный привод — достойный внедорожник чуть дороже миллиона

Zhengzhou Nissan представила новый пикап Jin Ruiqi на базе Nissan Navara

13 января компания Zhengzhou Nissan представила новый пикап Jin Ruiqi, который позиционируется как недорогой автомобиль для работы. Машина построена на базе платформы Nissan Navara.

Jin Ruiqi
Jin Ruiqi

Рекомендуем
Онлайн-навигаторы 2026 — у них есть функции, о которых мало кто знает!

Доступно 11 комплектаций с ценами от 86,8 до 119,8 тыс. юаней (около 1,0–1,35 млн рублей). Клиенты могут выбрать бензиновую или дизельную версию, а также полный или задний привод. Также есть модели с удлинённым грузовым отсеком.

Двигатели представлены двумя вариантами: 2,3-литровый турбодизель Renault M9T мощностью 147 л.с., который идёт с 5-ступенчатой механикой или 8-ступенчатым автоматом, и 2,4-литровый атмосферный бензиновый мотор на 157 л.с., доступный только с механической коробкой передач.

Jin Ruiqi
Jin Ruiqi

«Разборка недели» — новая программа от «За рулем» Разобрали главные новости недели, чтобы вам было проще быть в курсе событий и трендов автомобильной жизни страны
СМОТРЕТЬ РАЗБОРКУ НЕДЕЛИ

Грузоподъемность модели достигает 2 тонн благодаря усиленным рессорам. Удлинённый кузов имеет грузовой отсек размером 1890×1562×475 мм с ровным полом без выступающих арок, что облегчает загрузку. Углы въезда и съезда составляют 31° и 25° соответственно. Интерьер машины выполнен просто: черная отделка, физические кнопки для климат-контроля и радио, аналоговая приборная панель.

Интерьер Jin Ruiqi
Интерьер Jin Ruiqi

Для первых покупателей предусмотрены скидки: 5000 юаней при trade-in и прямое денежное вознаграждение в размере 3000 юаней.

Рекомендуем

РОЗЫГРЫШ АВТОМОБИЛЯ!

Голосование в самой престижной автомобильной премии России Гран-При «За рулем» уже началось. К участию в конкурсе мы допускаем только новые модели, без учета рестайлингов. В этом году на авторынке страны было 54 новинки. Заполните анкету и получите шанс выиграть автомобиль Лада Искра!

ГОЛОСОВАТЬ В ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ»

Источник:  Autohome
Подпишитесь на «За рулем» в сервисах GoogleGoogle
Лежнин Роман
Фото:Autohome
Количество просмотров 26
18.01.2026 
Фото:Autohome
Поделиться:
Оцените материал:
0