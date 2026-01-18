Когда оживет российский авторынок? Прогнозы экспертов

Глава «Автостат» Целиков: продажи новых авто упали в январе, цены вырастут

По данным главы аналитического агентства «Автостат» Сергея Целикова, с 29 декабря по 12 января в России было реализовано более 31 тысячи новых легковых автомобилей. По словам эксперта, вторая неделя января стала антирекордной по объёмам продаж за весь прошедший год.

Руководитель дивизиона Москва-Запад группы «Интерлизинг» Антон Новохатский прогнозирует продажи в первом квартале 2026 года на уровне 80-90 тысяч машин в месяц. Этот показатель примерно соответствует результатам аналогичного периода прошлого года, но едва ли будет выше. Эксперт отметил, что вернуть продажи к уровню начала 2024 и 2025 годов к марту вряд ли удастся из-за ранее высокого спроса, вызванного ожидаемым повышением утильсбора. При этом возможен рост продаж при снижении ключевой ставки Центробанка.

Генеральный директор группы «АвтоСпецЦентр» Андрей Терлюкевич считает, что весной рынок автомобилей может оживиться. Снижение ключевой ставки сделает кредиты и лизинг доступнее, а ослабление рубля может поддержать продажи. Об аналогичном стимулирующем влиянии снижения стоимости кредитов говорит и директор группы «Автодом» Андрей Ольховский. Он ожидает, что к марту 2026 года активность на рынке увеличится, хотя пока изменения будут сезонными.

Заместитель директора по продажам компании Major Александр Николаев отмечает, что к марту–апрелю может начаться постепенное оживление авторынка. Текущий спад продаж объясняется сочетанием психологических и финансовых причин, включая рост утильсбора. При этом падение объёмов не превышает 50% по сравнению с декабрем, что, по мнению эксперта, является нормальной динамикой для начала года и говорит о стабильности рынка. Он также подчеркнул, что ожидания снижения ключевой ставки традиционно стимулируют спрос на автокредиты, а государственная поддержка и акции дилеров помогают удержать рынок.

В пресс-службе ассоциации «Российские автомобильные дилеры» сообщили, что маловероятно, что рынок существенно оживится в ближайшее время, а рост цен на автомобили неизбежен. По мнению экспертов, значительная часть стоимости машин складывается из налогов и сборов, поэтому только регуляторные меры могут повлиять на спрос.

По словам Андрея Ольховского, на цены также влияет курс юаня относительно рубля, и возможна корректировка цен на новинки после распродажи автомобилей с более низким утильсбором.

Антон Новохатский добавил, что повышение утильсбора, рост НДС и сложности с импортом, включая проблемы с китайскими поставщиками, а также логистика и колебания валюты усиливают финансовую нагрузку и отражаются на цене машин.

Терлюкевич отметил, что с начала 2026 года цены выросли на 1,5–2,5% из-за повышения НДС и индексации утильсбора. По его оценкам, к марту стоимость автомобилей может увеличиться ещё на несколько процентов.

Новохатский прогнозирует рост цен на автомобили в среднем на 10–20% в зависимости от бренда и комплектации. При этом отечественные и локализованные китайские модели могут подорожать на 7–10%, а премиальные и автомобили с двигателем более 160 л.с. – на 20–25%.

