Городской затор: мир встает в пробках, а лидирует — Мехико

TomTom: люди перебираются в города, и это еще больше усугубит пробки

Компания TomTom (производитель навигаторов и навигационных технологий) обнародовала ежегодный рейтинг загруженности городских дорог.

Исследование, охватившее почти 500 городов, рисует тревожную картину: ситуация с пробками в 2025 году значительно ухудшилась по всему миру. Специалисты компании заявляют, что поддержание движения стало сложнее, чем когда-либо.

Антирейтинг возглавил город Мехико, где водители теряют в пробках дополнительно 76% времени. Вслед за ним идут индийский Бангалор и ирландский Дублин. Наиболее напряженная ситуация со средней скоростью сложилась в колумбийской Барранкилье и Лондоне, где машины едва перемещаются с черепашьей скоростью, около 16 км/ч. Абсолютным чемпионом по потерянному времени стала Лима, где автомобилисты проводят в заторах 195 часов в году.

Эксперты TomTom связывают эту тенденцию с продолжающейся урбанизацией, отмечая, что города не были рассчитаны на такое количество жителей и транспорта. Они прогнозируют дальнейшее ухудшение, если власти не начнут действовать немедленно, опираясь на точные данные и современные технологии.

Примечательно, что Москва, которая в 2020-2021 годах была мировым лидером по пробкам, в текущий рейтинг TomTom не попала. А между тем, в 2021 году российская столица занимала в нем второе место по загруженности дорог в мире, а в 2020 году московская агломерация и вовсе была мировым лидером по уровню пробок среди 416 городов.

Как пояснили в столичном Центре организации дорожного движения (ЦОДД), загруженность в городе снижается благодаря развитию альтернативного транспорта и интеллектуальных систем управления. По данным Центра, в 2025 году количество дней с критическими пробками сократилось в полтора раза, несмотря на рост автопарка региона.

